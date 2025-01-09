ارتفاع طفيف في الصادرات الألمانية خلال نوفمبر

سجل الاقتصاد الألماني زيادة طفيفة في صادراته من السلع في نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر السابق له.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن اليوم الخميس أن قيمة الصادرات الألمانية بلغت في نوفمبر الماضي بعد احتساب العوامل الموسمية 3ر127 مليار يورو، بزيادة قدرها 1ر2% على أساس شهري.

وفي المقابل، تراجعت الصادرات بنسبة 5ر3% على أساس سنوي.

وانخفضت الواردات أيضا بنسبة 3ر3% إلى 6ر107 مليارات يورو.

وارتفع فائض الميزان التجاري الألماني إلى 7ر19 مليار يورو، مقابل 4ر13 مليار يورو في أكتوبر الماضي.

وشهدت الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة ارتفاعا قويا بنسبة 5ر14%، بينما تراجعت الصادرات الألمانية لكل من الاتحاد الأوروبي بنسبة 7ر1% والصين بنسبة 2ر4%.