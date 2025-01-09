أدنى مستوى للتضخم في السويد خلال 4 سنوات

أظهرت بيانات أولية ومكتب الإحصاء السويدي، أمس، أن التضخم في أسعار المستهلك في السويد تباطأ أكثر من المتوقع، في ديسمبر، إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.8 % على أساس سنوي، في ديسمبر وهو أبطأ من الارتفاع المستقر بنسبة 1.6 في نوفمبر. وكان معدل التضخم المتوقع 1% وكان هذا أضعف معدل تضخم منذ ديسمبر 2020، عندما ارتفعت الأسعار 0.5%.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلك 0.3% في ديسمبر، بعد ارتفاعها 0.2% في نوفمبر.

ومن المقرر نشر النتيجة التفصيلية لشهر ديسمبر في 15 يناير.