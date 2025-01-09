زيادة إنفاق الأسر الهولندية

أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الهولندي، أمس، ارتفاع إنفاق المستهلكين للشهر الخامس على التوالي في البلاد خلال شهر نوفمبر الماضي.

وارتفع استهلاك الأسر بواقع 0.8 % على أساس شهري في نوفمبر، وهي نفس الوتيرة في أكتوبر. وفي نوفمبر، زاد معدل شراء المستهلكين للسلع المعمرة بواقع 2.3%، خاصة الأجهزة الكهربائية والسيارات.

كما ارتفع معدل استخدام الأسر للخدمات بواقع 0.6%، مدفوعاً بزيادة الطلب على النقل والاتصالات والاستجمام والخدمات الثقافية. وبحسب رادار الاستهلاك التابع لمكتب الإحصاء المركزي، كانت ظروف الاستهلاك مواتية على نحو أقل مقارنة مع نوفمبر.