الدولار يلتقط الأنفاس والريال البرازيلي يتراجع

استقر الدولار، أمس، بعد تراجعه عن أعلى مستوى له في أسبوعين مقابل العملات الرئيسية بعد أن أخفقت أحدث إعلانات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية في إحداث اضطراب في الأسواق باستثناء البرازيل، حيث أدى تهديده بفرض رسوم تبلغ 50 % إلى تراجع الريال.

وتعرض الدولار لضربة قوية بسبب الانخفاض الحاد في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إذ زاد الطلب على سندات لأجل عشر سنوات الأربعاء، مما قلص المخاوف بشأن رواية «بيع الولايات المتحدة» التي شهدت بيع سندات الخزانة والدولار وأسهم وول ستريت في وقت سابق من هذا العام.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 97.404 بعد هبوطه 0.2 % الأربعاء، وهو نفس اليوم الذي ارتفع فيه إلى أعلى مستوى منذ 25 يونيو إلى 97.837 قبل أن يفقد الزخم.

وانخفض الريال البرازيلي بما يصل إلى 3 % ليبلغ 5.6047 للدولار للمرة الأولى منذ السادس من يونيو الليلة قبل الماضية ووصل في أحدث تداول إلى 5.5826 للدولار.

وارتفع اليورو 0.1 % إلى 1.1735 دولار الخميس، بينما زاد الجنيه الإسترليني 0.1 % إلى 1.3605 دولار. واستقر الدولار عند 146.31 يناً، و0.7942 فرنك سويسري.