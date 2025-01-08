النفط يرتفع بدعم من انخفاض إمدادات أوبك وبيانات الوظائف الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة أوبك، في حين أشارت بيانات تظهر زيادة غير متوقعة في فرص العمل في الولايات المتحدة إلى توسع النشاط الاقتصادي والنمو اللاحق في الطلب على النفط.

صعد خام برنت 32 سنتا أو 0.42 بالمئة إلى 77.37 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0135 بتوقيت غرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتاً أو 0.57 بالمئة إلى 74.67 دولاراً.

وأظهر مسح أجرته رويترز أن إنتاج أوبك النفطي انخفض في ديسمبر كانون الأول بعد زيادة لشهرين. وبددت أعمال صيانة الحقول في الإمارات زيادة إنتاج نيجيريا ودول أخرى في المجموعة.

وفي روسيا، بلغ متوسط ​​إنتاج النفط 8.971 مليون برميل يوميا في ديسمبر، وهو أقل من هدف موسكو، حسبما ذكرت بلومبيرغ.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أظهر مسح فرص العمل ودوران العمالة أن فرص العمل في الولايات المتحدة ارتفعت في نوفمبر فيما انخفض عدد حالات التسريح وكان العمال مترددين في الاستقالة. وترتفع أسعار النفط مع النمو الاقتصادي.

وقالت كابيتال إيكونوميكس في مذكرة للعملاء "تظهر بيانات مسح فرص العمل ودوران العمالة لشهر نوفمبر، عند إقرانها بتقارير التوظيف الأخيرة، عودة سوق العمل إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا".

وفي الولايات المتحدة أيضا، ذكرت مصادر بالسوق أمس الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام انخفضت الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات الوقود، وذلك استشهادا ببيانات معهد البترول الأمريكي.

وفي المستقبل، يتوقع المحللون أن تنخفض أسعار النفط في المتوسط ​​هذا العام مقارنة بعام 2024 بسبب زيادات الإنتاج من دول غير أعضاء في أوبك.