الذهب يلمع من جديد مع تصاعد الحرب التجارية الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب، أمس، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون عن كثب تطورات المفاوضات التجارية في ظل توسيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحرب الرسوم الجمركية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 3321.68 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 3329.90 دولاراً للأوقية.

ووسع ترامب حربة التجارية وأعلن عن رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على واردات النحاس ورسوم بواقع 50% على السلع الواردة من البرازيل، وتدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس.

وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عن أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.

ويقلل انخفاض العوائد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عوائد.

وقال مات سيمبسون كبير المحللين في سيتي إندكس: «يبدو أن تأثير الرسوم الجمركية على السوق يتضاءل مع كل أنباء جديدة. بدأ الملل من الرسوم الجمركية، ويحتاج المتداولون إلى محفز جديد لتخطي الركود».

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 36.42 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين 0.2 % إلى 1345.06 دولاراً، وزاد البلاديوم 0.3 % إلى 1108.18 دولارات.