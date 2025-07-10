النفط يهبط مع تقييم تأثير الرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي

تراجعت أسعار النفط بنحو اثنين بالمئة اليوم "الخميس" في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون التأثير المحتمل للرسوم الجمركية الأمريكية على النمو الاقتصادي العالمي.

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.42 دولار أو 2.02 بالمئة إلى 68.77 دولار للبرميل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.61 دولار أو 2.35 بالمئة إلى 66.77 دولار للبرميل.

وهدد ترامب "الأربعاء" البرازيل، أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على صادراتها للولايات المتحدة، وذلك بعد خلاف علني مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

ودعا الرئيس البرازيلي إلى اجتماع وزاري اليوم لاتخاذ قرار بشأن القيام برد فعل تجاه قرار ترامب، وذلك بعد أن ألمح في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أمس إلى أن الرسوم الجمركية ستُقابل بإجراءات مماثلة.

وأعلن ترامب أيضا رسوما جمركية تتعلق بالنحاس والرقائق الإلكترونية والأدوية. وأرسلت إدارته رسائل بشأن الرسوم الجمركية إلى الفلبين والعراق وغيرهما، لتضاف هذه الرسائل إلى أكثر من عشر رسائل صدرت في وقت سابق من الأسبوع لدول من بينها الشريكين التجاريين الكبيرين كوريا الجنوبية واليابان.

وقال هاري تشيلينجيريان، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة أونيكس كابيتال، إن تراجع ترامب عن الرسوم الجمركية في وقائع سابقة جعل السوق أقل تفاعلا مع تلك التطورات.

وأضاف "الناس في حالة ترقب إلى حد كبير، نظرا للطبيعة غير المنتظمة لعملية صنع السياسات والمرونة التي تظهرها الإدارة بشأن الرسوم الجمركية".

ووسط استمرار القلق إزاء الضغوط التضخمية الناجمة عن رسوم ترامب، أظهر محضر أحدث اجتماع للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" والذي نشر "الأربعاء" أن اثنين فقط من صناع السياسات بالبنك قالا في الاجتماع الذي عقد في منتصف يونيو إنهما يريان فرصة لخفض أسعار الفائدة هذا الشهر.

وعادة ما تزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الاقتراض وتقلل الطلب على النفط. ومن المنتظر أيضا أن توافق أوبك+ على زيادة كبيرة جديدة في الإنتاج لشهر سبتمبر أيلول في ظل استمرار التراجع التدريجي عن التخفيضات الطوعية.