«جوجل» تطلق ميزة تحويل الصور إلى فيديوهات

أطلقت «جوجل» ميزة جديدة لتحويل الصور إلى فيديوهات في تطبيق «جيميني»، تسمح للمستخدمين بتحويل صورهم المفضلة إلى مقاطع فيديو مدتها ثماني ثوانٍ مع صوت. تتوفر هذه الميزة الجديدة لمشتركي Google AI Ultra وPro في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ابتداءً من اليوم.

كما تطلق جوجل أيضًا أداة Flow، وهي مخصصة لصناعة الأفلام والمدعومة بنماذج «جوجل» المتقدمة للذكاء الاصطناعي - Veo وImagen وGemini. يمكن أن تساعد Flow رواة القصص على استكشاف أفكارهم بلا حدود وإنشاء مقاطع ومشاهد سينمائية لقصصهم.

ولتحويل الصور إلى فيديوهات، حدّد «مقاطع الفيديو» من قائمة الأدوات في خانة الطلبات على Gemini وحمّل صورة. ثم، صف المشهد وأي تعليمات صوتية، وشاهد كيف تتحول صورتك الثابتة إلى فيديو ديناميكي. يمكن للمستخدمين الإبداع في تحريك الأشياء اليومية، أو إضفاء الحياة على رسوماتهم ولوحاتهم، أو إضافة حركة إلى مشاهد الطبيعة. بمجرد اكتمال الفيديو، يمكن للمستخدمين النقر على زر المشاركة أو تنزيله لمشاركته مع الأصدقاء والعائلة.

تأتي Flow بمجموعة من الميزات للمحترفين أو للمبتدئين:

- أدوات التحكم بالكاميرا: إتقان المشاهد بالتحكم المباشر في حركة الكاميرا والزوايا والمنظورات.

- بناء المشاهد (Scenebuilder): إمكانية تحرير المشاهد بسلاسة - مع تحديد شخصيات متناسقة.

- إدارة البيانات والمعلومات: سهولة إدارة وتنظيم جميع الطلبات في مكان واحد.

تم إنشاء أكثر من 40 مليون مقطع فيديو من Veo 3 عبر تطبيق Gemini و Flow خلال الأسابيع السبعة الماضية حول العالم. تتضمن جميع مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها علامة مائية مرئية لإظهار أنها تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي وعلامة مائية رقمية غير مرئية تسمّى SynthID.

يمكن للمستخدمين الوصول إلى تطبيق Gemini، ومعرفة المزيد من التفاصيل حول Google AI Pro وUltra لتجربة Veo 3، أو التحقق من أداة Flow، أداة Google لصناعة الأفلام المدعمة بالذكاء الاصطناعي. سيتم إتاحة الميزات للأشخاص بشكل تدريجي ابتداءً من اليوم.