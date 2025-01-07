بإنتاج يبلغ 90 ألف برميل يوميا.. جنوب السودان يستأنف إنتاج النفط الخام غداً

قال وزير النفط في جنوب السودان بوت كانج شول اليوم الثلاثاء إن البلاد ستستأنف إنتاج النفط في المنطقتين ثلاثة وسبعة غدا الأربعاء بإنتاج أولي يبلغ 90 ألف برميل يوميا.

وتعرض اقتصاد جنوب السودان لضغوط في السنوات القليلة الماضية بسبب أعمال عنف طائفية وتضرر عوائد تصدير النفط الخام المهمة بعد اضطرابات حركة التصدير نتيجة الحرب في السودان.

ورفع السودان حالة القوة القاهرة، التي استمرت قرابة عام، على نقل النفط الخام من جنوب السودان إلى ميناء على البحر الأحمر بعد تحسن الظروف الأمنية.

وقال شول في مؤتمر صحفي "تعلمون جميعا أنها ستكون عملية تدريجية، لن نصل إلى الرقم المطلوب في اليوم الأول، لكننا نستهدف 90 ألف برميل يوميا".

وأضاف "هذا ما سيستوعبه خط الأنابيب في المرحلة الأولى، وإذا كانت لدينا القدرة بعد ذلك على زيادة (الإنتاج) فسنفعل ذلك".

وذكر شول أن الحكومة توصلت إلى اتفاق مع شركة بتروناس على سداد قيمة أسهمها حتى تجد شريكا جديدا يحل محل المنتج الماليزي.

وكانت بتروناس أعلنت في أغسطس أنها ستخرج من جنوب السودان بعدما أدارت عمليات في البلاد لثلاثة عقود تقريبا.