الشركات المرتبطة بالرقائق تصعد بالأسهم اليابانية 2%

صعد مؤشر نيكاي الياباني بنحو 2 % الثلاثاء بعد تراجعه لجلستين متتاليتين، وذلك بفضل ارتفاع أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق مقتفية أثر نظيراتها الأمريكية وتقدم نيكاي 1.97 % ليغلق عند 40083.3 نقطة.

وارتفع سهم شركة طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق 11.25 % ليمنح أكبر دفعة للمؤشر. وصعد سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 4.72 %.

الأسهم الكبيرة

وقال كينتارو هاياشي كبير الباحثين الاستراتيجيين في دايوا للأوراق المالية «يبدو أن السوق تراهن على إمكانات الأسهم الكبيرة، والتي يفضلها المستثمرون الأجانب».

وارتفع مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 ومؤشر ناسداك المجمع الأمريكيين الليل الماضية إلى أعلى مستوياتهما في أكثر من أسبوع، بدعم من ارتفاع أسهم شركات الرقائق وتقرير أشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد تفرض رسوماً جمركية أقل من المتوقع.

وصعد المؤشر توبكس الياباني الأوسع نطاقاً 1.1 % إلى 2786.57 نقطة.

ومن بين الشركات الأخرى، ارتفع سهم شركة صناعة الرقائق رينيساس إلكترونيكس 7

5 وسهم شركة تصنيع أجهزة الرقائق ديسكو 7.5 %.

وتقدم قطاع البنوك مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية، إذ ارتفع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 3.28

5 وسهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 2.25 %.

وتراجع سهم نيبون ستيل 1.52 %. وقال الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الصلب الثلاثاء إن الشركة لن تتخلى أبداً عن التوسع في الولايات المتحدة.

ورفعت شركتا يو.إس ستيل ونيبون ستيل دعوى قضائية على الإدارة الأمريكية الاثنين قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار قدمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة «صورية» لاعتبارات الأمن القومي.

ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في بورصة طوكيو، ارتفع 49 % منها وانخفض 46 بالمئة، فيما لم يطرأ تغير يذكر على أربعة بالمئة.