الدولار يتراجع وسط تقارير متباينة حول رسوم ترامب الجمركية

تراجع الدولار صوب أدنى مستوى في أسبوع مقابل العملات الرئيسية اليوم الثلاثاء مع ترقب المتعاملين للرسوم الجمركية التي تعهد بفرضها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وسط توقعات بأنها ستكون أقل حدة مما وعد به.

وانخفض الدولار أمس الاثنين مقابل عملات مثل اليورو والجنيه الإسترليني بعد تقرير لصحيفة واشنطن بوست أفاد بأن مساعدي ترامب يستكشفون خططا من شأنها قصر الرسوم الجمركية على قطاعات تعد حساسة للأمن القومي والاقتصادي الأمريكي.

ومع ذلك، عوضت العملة بعض الخسائر بعد أن نفى ترامب التقرير في منشور على منصته تروث سوشيال.

وخسر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات الرئيسية المنافسة، 0.14 بالمئة إلى 108.16 بحلول الساعة 0600 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط إلى 107.74 خلال الليل، وهو أضعف مستوى له منذ 30 ديسمبر كانون الأول.

وفي الثاني من الشهر الجاري، ارتفع المؤشر إلى مستوى 109.58 للمرة الأولى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2022، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى توقعات بأن السياسات التي تعهد بها ترامب مثل التحفيز المالي وتخفيف الإجراءات التنظيمية وزيادة الرسوم الجمركية ستعزز النمو في الولايات المتحدة.

وقال كريس ويستون رئيس قسم الأبحاث في بيبرستون "فرض الرسوم الجمركية الشاملة التي تعهد بها ترامب بنسبة 10-20 بالمئة بهذا الشكل الصارم يعد غير مرجح لذا فإن تقرير واشنطن بوست عزز هذا الرأي السائد على نطاق واسع، حتى لو قلل ترامب من أهميته".

وأضاف ويستون "من الواضح أن آخر شيء يريده ترامب في هذه المرحلة هو خسارة نفوذه ومصداقيته عند الدخول في المفاوضات... حتى لو أصبح تقرير واشنطن بوست أمرا واقعا بمرور الوقت".

وتستهدف تهديدات ترامب الجمركية منطقة اليورو على وجه الخصوص، وارتفع اليورو 0.08 بالمئة إلى 1.039825 دولار بعد أن قفز إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 1.0437 دولار قبل يوم.

وتقدم الجنيه الإسترليني 0.14 بالمئة إلى 1.25395 دولار عقب صعوده إلى أعلى مستوى له عند 1.2550 دولار في الجلسة الماضية.

إلا أن العملة الأمريكية ارتفعت 0.14 بالمئة إلى 157.83 ين، وبلغت في وقت سابق 158.425 ين للمرة الأولى منذ 17 يوليو بدعم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

واستأنف الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي الارتفاع، وزاد الأسترالي 0.35 بالمئة إلى 0.6268 دولار، بينما صعد النيوزيلندي 0.47 بالمئة إلى 0.5670 دولار.

وبالنسبة للعملات المشفرة، لم تشهد بتكوين تغيرا يذكر لتستقر عند 101688 دولارا تقريبا مع تداولها عند أعلى مستوياتها منذ 19 ديسمبر كانون الأول.