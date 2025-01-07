تايلند تقر إطار عمل ميزانية العام المقبل بقيمة 109.6 مليار دولار

أقرت الحكومة التايلندية اليوم الثلاثاء إطار عمل ميزانية العام المالي الجديد الذي يبدأ في أول أكتوبر/تشرين الأول المقبل بقيمة 78ر3 تريليون بات (60ر109 مليار دولار)، لتمهد الطريق أمام مؤسسات الدولة لتقديم مسودات تفصيلية لاحتياجاتها ومخصصاتها المالية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جولابون أمورنفيفات نائب وزير المالية التايلندي القول إن العجز المقدر في هذه الميزانية يبلغ 860 مليار بات مقابل 870 مليار باهت في ميزانية العام المالي الحالي.

وفي أواخر الشهر الماضي كشفت الحكومة عن مسودة إطار عمل ميزانية العام المقبل حيث أشارت إلى أن خطة المالية متوسطة الآجل تستند على نمو اقتصادي متوقع يتراوح بين 3ر2 و3ر3% من إجمالي الناتج المحلي وتضخم يتراوح بين 7ر0% و7ر1% خلال العام المالي المقبل.

كما تتوقع الخطة أن تبلغ نسبة الدين العام 3ر67% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية السنة المالية 2026، مقابل 6ر65% في نهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 سبتمبر.

وأضافت الحكومة: "لا يزال الهدف المالي للخطة المالية يتطلب ميزانية تحقق نسبة عجز اقتصادي للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والتركيز على خفض العجز إلى مستوى مناسب على المدى المتوسط".