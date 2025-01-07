الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب لرسوم ترامب الجمركية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب المتعاملين لما ستكون عليه خطط الرسوم الجمركية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ستكون أقل حدة من المتوقع.

كما ينتظر المستثمرون بيانات وظائف في الولايات المتحدة بحثا عن مؤشرات حول المسار الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2644.79 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0548 بتوقيت جرينتش، فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2655.00 دولارا.

وقال ييب جون رونج خبير استراتيجيات السوق لدى آي.جي "تمكنت أسعار الذهب من تحقيق استقرار وسط بعض التباطؤ في الدولار الليلة الماضية، لكن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية قد يظل عائقا رئيسيا أمام تحقيق المزيد من المكاسب".

وسجل العائد القياسي لسندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى منذ مايو 2024 أمس الاثنين، في حين ظل الدولار يحوم بالقرب من أدنى مستوى في أسبوع.

وتراجع الدولار أمام نظرائه بعد أن ذكر تقرير إعلامي أن معاوني ترامب يدرسون خططا لفرض رسوم جمركية فقط على القطاعات التي تعتبر ذات أهمية للأمن القومي أو الاقتصادي للولايات المتحدة. إلا أن ترامب نفى التقرير، مما فاقم حالة الضبابية بشأن السياسات التجارية الأمريكية في المستقبل.

وعادة ما يُنظر للذهب على أنه أداة للتحوط في أوقات عدم اليقين والتضخم لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الأصل الذي لا يدر عائدا.

ويترقب المستثمرون تقريرا للوظائف في الولايات المتحدة من المقرر صدوره يوم الجمعة وقد يساعد في إلقاء المزيد من الضوء على مسار سياسة المركزي الأمريكي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 30.12 دولار للأوقية اليوم الثلاثاء، وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 938.55 دولار، وزاد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 924.52 دولاراً.