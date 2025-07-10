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أعمال

نيكاي يتراجع بضغط من الرسوم الجمركية الأمريكية وترقب الانتخابات

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رويترز

تراجع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الخميس في وقت أثر فيه التوتر التجاري والانتخابات المقبلة على معنويات المستثمرين.

وهبط المؤشر نيكاي 0.6 بالمئة إلى 39584.11 بعد يومين من المكاسب. وكذلك انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8 بالمئة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية نسبتها 25 بالمئة على اليابان وشركاء تجاريين آخرين اعتبارا من الأول من أغسطس .

وفشلت جولات متعددة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة واليابان في تحقيق انفراجة.

في غضون ذلك، يركز صناع السياسة باليابان بشكل متزايد على الانتخابات المقبلة الحاسمة المقررة في 20 يوليو .