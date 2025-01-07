انتعاش مبيعات التجزئة في هولندا

أظهرت بيانات المكتب المركزي للإحصاء في هولندا، أمس، زيادة مبيعات التجزئة للشهر الخامس في نوفمبر الماضي.

وارتفع حجم مبيعات التجزئة المعدل لأيام التسوق 2.2% سنوياً في شهر نوفمبر الماضي، وهي نسبة أقل من الزيادة التي تم تسجيلها في أكتوبر الماضي بواقع 2.3%. وارتفعت مبيعات المنتجات غير الغذائية 4.4% مقارنة مع العام الماضي، بينما انخفضت مبيعات قطاع الأغذية 2 %.

وأفاد المكتب المركزي للإحصاء بأن كلاً من متاجر بيع السلع الترفيهية ومتاجر الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة الكهربائية ومتاجر الأدوات المنزلية ومتاجر الملابس ومتاجر الأحذية والمنتجات الجلدية، سجلت معدل مبيعات أعلى خلال نوفمبر الماضي مقارنة مع العام الماضي.

وأظهرت البيانات أن مبيعات التجزئة عبر الإنترنت جاءت أعلى 1.8 % بالمقارنة مع العام الماضي.