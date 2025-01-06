6 شهور متوسط العثور على عمل في أميركا

رغم أن الاقتصاد الأميركي أضاف أكثر من مليوني وظيفة خلال العام الماضي، لكن المزيد من الأشخاص العاطلين عن العمل يواجهون صعوبة في الحصول على فرصة عمل ويستغرق الأمر 6 شهور في المتوسط.

بلغ عدد العاطلين عن العمل في أميركا أكثر من سبعة ملايين عاطل اعتباراً من نوفمبر الماضي، وبحسب وزارة العمل الأميركية، كان أكثر من 1.6 مليون من هؤلاء العاطلين يبحثون عن عمل لمدة ستة أشهر على الأقل، وارتفع عدد الأشخاص الذين يبحثون عن عمل لهذه المدة الطويلة بأكثر من 50٪ منذ نهاية عام 2022 وفق وول ستريت جورنال.

وللحصول على عمل يستغرق الأمر حوالي ستة أشهر وهو أطول بشهر مما كان عليه الأمر خلال طفرة التوظيف في أوائل 2023 بعد جائحة كوفيد، وكانت المشكلة الأكبر في الوظائف ذات الأجور المرتفعة، بما في ذلك مجالات التكنولوجيا والقانون والإعلام، حيث نمت الشركات بسرعة عندما أعيد فتح الاقتصاد بعد الجائحة ولكنها الآن أصبحت أقل احتياجًا إلى موظفين جدد.

يظل معدل البطالة، عند 4.2٪، أقل بكثير من المتوسط ​​خلال العقد الذي سبق الجائحة. و هناك ما يقرب من وظيفة واحدة لكل عامل عاطل عن العمل، بانخفاض من اثنتين في أوائل عام 2022.

ووفقًا لأرقام وزارة العمل الأميركية، فإن أكثر من أربعة ملايين عامل أمريكي عالقون في العمل بدوام جزئي لأن ساعات عملهم قد تم تقليصها أو لأنهم لا يستطيعون العثور على وظيفة بدوام كامل.

وتُظهِر البيانات الجديدة الصادرة الأسبوع الماضي من وزارة العمل أن 1.8 مليون شخص استمروا في التقدم بطلبات للحصول على إعانات البطالة الممنوحة سابقًا حتى أواخر ديسمبر، وهو ما يقرب من أعلى مستوى بعد الوباء.

وانخفض نمو الأجور على أساس سنوي إلى 4٪، انخفاضًا من حوالي 6٪ في ذروة موجة التوظيف في أوائل عشرينيات القرن الحادي والعشرين. وهذه علامة على أن العديد من أصحاب العمل لا يتعين عليهم التزاحم بشدة لجذب العمال.

قالت فيرونيكا كلارك، خبيرة الاقتصاد في سيتي جروب كان سوق العمل يضعف في المقام الأول بسبب انخفاض التوظيف - وليس عمليات التسريح على نطاق واسع، ولكن بمجرد أن تقرر الشركات تقليص قوائم الرواتب، غالبًا ما تتزايد عمليات خفض الوظائف بسرعة، مما قد يؤدي إلى قفزة أسرع بكثير في معدل البطالة.

في استطلاع رأي للمستهلكين أجراه مجلس المؤتمرات في ديسمبر، قال 37٪ إن الوظائف وفيرة، بانخفاض عن 57٪ في منتصف عام 2022.

ودفع ركود سوق العمل وتباطؤ مكاسب الأجور بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض سعر الفائدة القياسي بنسبة مئوية كاملة منذ سبتمبر، على الرغم من أن التضخم لم ينخفض ​​بعد إلى هدف البنك المركزي.

قال كوري ستاهل، الخبير الاقتصادي في الموقع، إن الوظائف الشاغرة على Indeed لتطوير البرمجيات وعلوم البيانات وأدوار التسويق كانت أقل بنسبة 20٪ على الأقل من مستويات ما قبل الوباء في أواخر العام الماضي. وتظهر الأرقام الحكومية أن معدل التوظيف في صناعة المعلومات أقل بنسبة 30% عما كان عليه قبل الوباء، في حين انخفض التوظيف في القطاع المالي بنسبة 28%.

وعلى النقيض من ذلك، ظل التوظيف صامداً في مجالات مثل التعدين والتصنيع والنقل، وكانت صناعتان وحدهما، الرعاية الصحية والعمل الحكومي، مسؤولتين عن أكثر من نصف إجمالي خلق الوظائف على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية.

وبحسب جوليا بولاك اضطر المزيد من الناس إلى تغيير مجالاتهم للحصول على وظيفة، ففي الأشهر الستة الماضية، أفاد أكثر من نصف العمال الجدد بتغيير مجالاتهم للحصول على أحدث الوظائف.