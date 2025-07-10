محكمة أوروبية ترفض تسجيل شعار «آي لاف» كعلامة تجارية

قضت محكمة في لوكسمبورغ أمس، بأن حرف آي «I» المتبوع بقلب أحمر لا يمكن حمايته كعلامة تجارية للاستخدام على الملابس في الاتحاد الأوروبي.

وغالبا ما يُرى التصميم الشهير «آي لاف» في محلات الهدايا التذكارية متبوعاً باسم المقصد السياحي.

وفي 2022، حاولت شركة سبريدشيرت ومقرها ألمانيا تسجيل ثلاثة مواضع لعلامة «آي لاف» - على الجانب الأيسر من الصدر وعلى الملصق الداخلي وعلى الجزء الخارجي من الجانب الخلفي من الياقة ـ للتصميم كعلامات تجارية.

ورفض مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية الطلبات قائلاً، إنها تفتقر إلى الشخصية المميزة حتى بالمواضع الموصوفة.

ورفضت المحكمة الأوروبية تصرف الشركة وأكدت قرار مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية. ولدى المدعي الحق في استئناف الحكم.