النفط يتراجع بعد ارتفاع مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية

تراجعت أسعار النفط اليوم "الأربعاء" وسط تقييم المستثمرين لأثر الزيادة المفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، والذي تجاوز تأثيرات هجمات على ممرات الشحن في البحر الأحمر وتوقعات بانخفاض إنتاج النفط في الولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا، أو 0.29 بالمئة، إلى 69.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 1050 بتوقيت جرينتش. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتا، أو 0.35 بالمئة، إلى 68.09 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية " الأربعاء" إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وأوضحت أن مخزونات الخام ارتفعت 7.1 مليون برميل إلى 426 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من يوليو، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بالانخفاض 2.1 مليون برميل.

لكن خسائر الخام ظلت محدودة نظرا لتجدد الهجمات خلال الأيام الماضية في البحر الأحمر بعد هدوء استمر لشهور في الممر الملاحي العالمي الرئيسي.

ومنح أحدث تأجيل لتطبيق الرسوم الجمركية أقدم عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعض الأمل للشركاء التجاريين الرئيسيين، اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي، في إمكان التوصل إلى اتفاقات لتخفيف الرسوم، في حين أثار حيرة بعض المصدرين الأصغر حجما مثل جنوب أفريقيا، وترك الشركات في حيرة بشأن المسار المستقبلي.

وأجل ترامب الموعد النهائي السابق الذي كان مقررا "الأربعاء" إلى أول أغسطس، وهو تاريخ قال "الثلاثاء" إنه نهائي.

وأضاف أنه سيفرض رسوما 50 بالمئة على النحاس المستورد، وسيطبق قريبا رسوما دأب على التهديد بفرضها على أشباه الموصلات والأدوية، موسعا بذلك نطاق حربه التجارية التي هزت الأسواق العالمية.

وذكرت خمسة مصادر أن منتجين في تحالف أوبك+ يتجهون للاتفاق على زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج لشهر سبتمبر، مع مواصلتهم التخلي عن تخفيضات الإنتاج الطوعية من ثمانية أعضاء.

جاء ذلك في أعقاب إعلان المجموعة يوم "السبت" موافقتها على زيادة الإمدادات بمقدار 548 ألف برميل يوميا لشهر أغسطس.