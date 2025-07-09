ترامب يفرض رسوماً جمركية على 6 دول بينها الجزائر والعراق وليبيا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية جديدة على واردات من ست دول، تشمل الجزائر، ليبيا، العراق، بروناي، مولدوفا، والفلبين، وذلك ضمن رؤيته لإعادة تشكيل العلاقات التجارية للولايات المتحدة.

وبحسب وكالة "رويترز"، وجّه ترامب يوم الأربعاء رسائل جمركية رسمية إلى هذه الدول، تتضمن فرض رسوم بنسبة 30% على الجزائر، العراق، وليبيا، و25% على كل من بروناي، مولدوفا، والفلبين، وذلك بدءاً من الأول من أغسطس المقبل.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار تصعيدي يسلكه ترامب في حملته الانتخابية، يهدف ـ بحسب تعبيره ـ إلى "حماية السوق الأميركية من الاختلالات التجارية والممارسات غير العادلة".

وفي حين لم تصدر بعد ردود فعل رسمية من حكومات الدول المعنية، حذر محللون اقتصاديون من أن هذه الخطوات قد تُشعل موجة جديدة من التوترات التجارية، وتؤثر سلباً في أسعار السلع وسلاسل التوريد، خاصة في قطاعات الطاقة والمعادن والمواد الخام.