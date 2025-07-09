ترامب يجدد دعوته إلى خفض سعر الفائدة القياسي

كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، دعوته مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى خفض سعر الفائدة القياسي ثلاث نقاط مئوية على الأقل، مجدداً مطالبته للبنك المركزي الأمريكي بتيسير السياسة النقدية للمساعدة في خفض تكلفة خدمة ديون البلاد.

وقال ترامب عبر منصة تروث سوشيال: "سعر الفائدة أعلى مما ينبغي بثلاث نقاط على الأقل.. التأخر الشديد يكلف الولايات المتحدة في إعادة تمويل الديون 360 مليار دولار عن كل نقطة سنوياً.. لا تضخم، الشركات تتدفق إلى أمريكا.. البلد الأكثر نشاطاً في العالم.. خفضوا سعر الفائدة!".