"إنفيديا" أول شركة تصل قيمتها السوقية 4 تريليونات دولار

وصلت القيمة السوقية لشركة إنفيديا إلى 4 تريليونات دولار لأول مرة اليوم الأربعاء لتعزز بذلك مكانتها ضمن أكثر الأسهم في وول ستريت استفادة من الارتفاع المستمر في الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ارتفع سهم الشركة الرائدة في تصميم رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة 2.4 بالمئة إلى 164 دولارا، مما يجعلها أول شركة مدرجة في العالم تحقق ذلك الإنجاز.

ارتفعت أسهم الشركة الرائدة في تصميم الرقائق بنسبة 2.4% لتصل إلى 164 دولاراً، مستفيدة من الارتفاع المستمر في الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفقاً لما ذكرته "رويترز".

وحققت إنفيديا قيمة سوقية قدرها تريليون دولار لأول مرة في يونيو 2023، واستمر هذا الارتفاع دون هوادة، حيث تضاعفت قيمتها السوقية بأكثر من 3 أضعاف في غضون عام تقريباً، أسرع من "أبل" و"مايكروسوفت"، الشركتين الأميركيتين الوحيدتين الأخريين اللتين تجاوزت قيمتهما السوقية 3 تريليونات دولار.