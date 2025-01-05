ألمانيا تتوقع إتمام أول 525 كيلومتراً من شبكة الهيدروجين في 2025

من المتوقع إتمام أول 525 كيلومترا من شبكة الهيدروجين في ألمانيا هذا العام.

وقال الاتحاد الألماني لشبكات تشغيل الغاز ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "ليس لدينا حاليا أي علم بتأخيرات على مدار عام 2025".

ومن المتوقع أن يضطلع الهيدروجين المنتج بطريقة صديقة للبيئة بدور محوري في النظام الاقتصادي المستقبلي لألمانيا إلى جانب الكهرباء من مصادر متجددة، ومن المنتظر أن يولد الهيدروجين الكهرباء في محطات الطاقة عند تراجع فترات سطوع الشمس وهبوب الرياح.

ومن المنتظر يحل الهيدروجين محل الوقود الأحفوري في قطاع التصنيع في ألمانيا، وبالتالي تجنب كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون الضار بالمناخ.

ووافقت الوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات - وهي الهيئة المعنية بالبنى التحتية الرئيسية في ألمانيا - على ما يسمى بشبكة الهيدروجين الأساسية في أكتوبر الماضي. وبحلول عام 2032، من المتوقع أن تمتد شبكة الهيدروجين إلى 9040 كيلومترا، لتربط بين مواقع الهيدروجين المهمة في جميع الولايات الألمانية، مثل الموانئ ومواقع الإنتاج والمراكز الصناعية.

وتبلغ التكاليف الإجمالية حوالي 19 مليار يورو ويتحملها القطاع الخاص، بدعم من الدولة من خلال تحديد سقف لرسوم الشبكات.

من المقرر أن يمتد خط أنابيب الهيدروجين من بحر البلطيق إلى ولاية سكسونيا-أنهالت في شرق ألمانيا، حيث يبدأ تشغيل أطول قسم من الشبكة الأساسية المحولة من الغاز، والذي يبلغ طوله حوالي 400 كيلومتر، هذا العام. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر إنشاء خط هيدروجين بطول 25 كيلومترا تقريبا في سكسونيا-أنهالت بين مدينتي باد لاوخشتات ولوينا-زود من خلال تحويل خطوط أنابيب الغاز.

وإجمالا من المقرر إنشاء جديد لحوالي 40٪ من خطوط أنابيب شبكة الهيدروجين، في حين سيتم تحويل حوالي 60٪ من خطوط أنابيب الغاز الطبيعي الحالية. وبالنسبة لأول 525 كيلومترا، سيتم تحويل 507 كيلومترات من خطوط الأنابيب الحالية.