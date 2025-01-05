كازاخستان تعتزم بيع نحو 850 مليون دولار من صندوق النفط

تعتزم كازاخستان بيع ما بين 750 مليون إلى 850 مليون دولار من العملات الأجنبية من صندوق النفط الوطني (صندوق عائدات النفط في البلاد) خلال يناير الجاري، وفقا لبيان صادر عن البنك المركزي استنادا إلى توقعات وزارة المالية بشأن التحويلات اللازمة.

وقال البيان إن مبيعات العملات الأجنبية من صندوق النفط الوطني بلغت 900 مليون دولار، وهو ما يمثل 17٪ من إجمالي حجم التداولات، في ديسمبر الماضي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأضاف البيان أن البنك المركزي قام ببيع 6ر307 ملايين دولار كجزء من تدخلاته في سوق العملات الأجنبية في ديسمبر الماضي.

وقال البيان إن البنك المركزي لا يعتزم شراء الدولارات لصندوق المعاشات الموحد خلال يناير الجاري وإنه لم يقم بأي عمليات شراء خلال ديسمبر الماضي.

ولم يكشف البنك المركزي عن حجم العملات الأجنبية التي قامت الشركات الحكومية الكازاخستانية ببيعها في ديسمبر الماضي، مشيرا إلى أن الشركات بدأت بيع 50٪ من إيراداتها من العملات الأجنبية منذ 19 نوفمبر الماضي.