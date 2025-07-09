ريشي سوناك.. من دهاليز السياسة إلى وول ستريت

انضم ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني إلى بنك جولدمان ساكس للعمل مستشاراً أول للاستفادة من خبراته في جذب الشركات والحكومات.

وأعلن بنك جولدمان ساكس أمس على موقعه على الانترنت عن تعيينه رئيس الوزراء البريطاني السابق بدوام جزئي ليستفيد من قائد عالمي سابق له باع كبير في عالم المال والأعمال.

عمل سوناك في جولدمان كمحلل في أوائل الألفينيات قبل أن ينتقل إلى عالم صناديق التحوط، ثم ترك عالم المال لدخول عالم السياسة، وفاز بمقعد في البرلمان عام 2015، وصعد بسرعة في الساحة السياسية.

وقال ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي للبنك، يوم الثلاثاء: "سيعمل مع قادة من جميع أنحاء الشركة لتقديم المشورة لعملائنا عالمياً بشأن مجموعة من المواضيع المهمة"، مضيفاً أن سوناك يمتلك منظوراً فريداً حول الاقتصاد والجغرافيا السياسية.

تولى سوناك منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة في خريف عام 2022، وفي العام الماضي، خسرت حكومة سوناك الانتخابات العامة أمام حزب العمال بأغلبية ساحقة.

واحتفظ بمقعده الخاص، ولا يزال نائباً يمثل دائرة انتخابية في شمال إنجلترا، وفي المملكة المتحدة، يُسمح للنواب بالعمل في وظائف ثانية طالما أنهم لا يعملون كوزراء حكوميين.

سيعمل سوناك في جولدمان بدوام جزئي، حسبما قال متحدث باسم رئيس الوزراء السابق، ويعتزم سوناك التبرع براتبه لجمعيته الخيرية، التي تدعم مبادرات لتحسين مهارات الحساب في المملكة المتحدة، ورفض المتحدث التعليق على ما سيجنيه سوناك من راتب، لكنه سيُعلن عنه قريباً في السجلات البرلمانية.

في تأكيد على المزيج غير المتوقع بين التمويل الرفيع والسياسة المحلية، نشر سوناك مقطع فيديو سيلفي على منصة X في نفس الوقت تقريباً الذي أعلن فيه جولدمان عن توظيفه. أظهر الفيديو سوناك - مرتدياً سترة على طراز وول ستريت - يقف بجوار طريق ريفي يحتفل بقرار إضافة حارات جديدة بعد حملة استمرت لسنوات.

لقد مهدت الفترات التي قضاها في جولدمان، بتقديم المشورة لأقوى الشركات والدول في العالم بشأن الصفقات الكبرى، الطريق منذ فترة طويلة لأدوار رئيسية في الحكومة - والعكس صحيح. منذ التسعينيات، شغل ثلاثة من خريجي جولدمان منصب وزير الخزانة الأمريكي.

في المملكة المتحدة، الحدود بين حي المال في لندن والحكومة سهلة الاختراق بنفس القدر، ساجد جافيد، سلف سوناك في منصب وزير الخزانة البريطاني، عمل في دويتشه بنك قبل دخوله عالم السياسة، وفي العام الماضي، بعد تنحيه كعضو في البرلمان، أصبح شريكًا في شركة الاستثمار Centricus.

بعد تركه منصبه إثر تصويت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016، مارس رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون ضغوطاً على الحكومة نيابة عن شركة التمويل المتخصصة جرينسيل كابيتال (Greensill Capital)، التي انهارت لاحقًا، وانضم توني بلير إلى جي بي مورغان تشيس كمستشار أول بعد استقالته من منصب رئيس الوزراء عام 2007. واستمر رئيس الوزراء الأسبق جون ميجور في العمل لدى كريدي سويس.

وقالت لجنة تقدم المشورة للوزراء البريطانيين السابقين بشأن تجنب تضارب المصالح عند انتقالهم إلى القطاع الخاص إن سوناك التزم بعدم ممارسة الضغط على الحكومة نيابة عن جولدمان، وعلى أي حال، يُمنع الوزراء السابقون من ممارسة الضغط لمدة عامين بعد تركهم مناصبهم.

تعد المملكة المتحدة مركزاً لعمليات الخدمات المصرفية الاستثمارية الأوروبية القوية لجولدمان.