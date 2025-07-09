رويترز ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين لأول مرة منذ خمسة أشهر في يونيو بينما زاد انكماش أسعار المنتجين في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد من حالة عدم اليقين بشأن الحرب التجارية العالمية وضعف الطلب في الداخل.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء اليوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 بالمئة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد انخفاضه 0.1 بالمئة في مايو.

وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين 0.1 بالمئة على أساس شهري، مقابل انخفاض 0.2 بالمئة في مايو، وتماشياً مع توقعات الاقتصاديين بانخفاض 0.1 بالمئة.

وتراجع مؤشر أسعار المنتجين 3.6 بالمئة في يونيو عنه قبل عام، في زيادة عن 3.3 بالمئة في مايو، فيما يمثل أكبر انخفاض منذ يوليو 2023. وتوقع استطلاع أجرته رويترز انخفاض المؤشر 3.2 بالمئة.