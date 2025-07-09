منافسة سوق الرقائق تهبط بأرباح «سامسونغ»

تراجعت أرباح شركة «سامسونغ إلكترونيكس» لأول مرة منذ عام 2023، متأثرة بالقيود الأمريكية على رقائق الذكاء الاصطناعي الموجهة إلى الصين، والتعثر في خططها لبيع ذاكرة متطورة إلى شركة «إنفيديا».

وأعلنت أكبر شركة في كوريا الجنوبية عن أرباح تشغيلية أولية بلغت 4.6 تريليونات وون (3.3 مليارات دولار) في الربع الثاني المنتهي في يونيو، بانخفاض يقارب 56% عن العام السابق، وكان متوسط توقعات المحللين يشير إلى انخفاض بنسبة 41%. وبلغت الإيرادات 74 تريليون وون.

وقالت «سامسونغ» في بيان: إن التكاليف المتعلقة بالمخزون لمرة واحدة أسهمت في هذا الانخفاض، وإن تقييم العملاء وشحنات منتجات الذاكرة المتقدمة مستمرة، وتوقعت أيضاً أن تتقلص الخسائر التشغيلية في قسم تصنيع الرقائق، حسب الطلب في النصف الثاني من العام، مع التعافي التدريجي في الطلب.

ومن المقرر أن تُصدر الشركة بيانها المالي الكامل، بما في ذلك صافي الأرباح والتفصيل حسب الأقسام، في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتواجه «سامسونغ» صعوبات في استعادة مكانتها في سوق رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي (HBM)، وهي ضرورية لتشغيل مسرّعات الذكاء الاصطناعي لدى «إنفيديا».

لم تتمكن الشركة بعد من الحصول على شهادة مبكرة من «إنفيديا» لمنتجها الأكثر تقدماً، وهو شريحة «HBM3E» ذات 12 طبقة. هذا التأخر منح منافستها «إس كيه هاينكس» (SK Hynix) زمناً قيّماً للتقدم في هذا القطاع عالي الربحية.