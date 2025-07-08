سامسونج تتوقع انخفاض أرباحها التشغيلية 56% بالربع الثاني

توقعت شركة سامسونج إليكترونيكس اليوم الثلاثاء انخفاض أرباحها التشغيلية للربع الثاني 56 بالمئة‭ ‬مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في تراجع كبير عن تقديرات المحللين. وقال محللون إن نشاط الرقائق الخاص بالشركة واجه مصاعب في ظل ضعف مبيعات شرائح الذكاء الاصطناعي بسبب التأخير في توريد أحدث رقائقها إلى إنفيديا واستمرار الخسائر في أعمال تصنيع الرقائق التعاقدية. وقدرت أكبر شركة لصناعة رقائق الذاكرة في العالم أن تصل أرباحها التشغيلية إلى 4.6 تريليون وون للفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران، مقابل 6.2 تريليون وون حسب تقديرات مجموعة بورصات لندن .