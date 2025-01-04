تراجع مؤشر أسعار الغذاء العالمية في ديسمبر 2024

أظهرت بيانات أمس أن مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) لأسعار الغذاء العالمية انخفض في ديسمبر مقارنة بمستوياته في نوفمبر بسبب انخفاض أسعار السكر عالمياً، لكنه لا يزال مرتفعاً على أساس سنوي.

وانخفض المؤشر، الذي يتابع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولاً في العالم، إلى 127 نقطة الشهر الماضي من 127.6 نقطة في نوفمبر بعد تعديل طفيف. وكان الرقم السابق في نوفمبر هو 127.5 نقطة. وقالت الفاو إن المؤشر ارتفع 6.7% في ديسمبر مقارنة بالعام السابق، لكنه ظل أقل 20.7% من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي بلغه في مارس 2022.

وسجل المؤشر 122 نقطة في المتوسط خلال 2024، أي أقل 2.1% عن 2023، لأن الانخفاضات الكبيرة في أسعار الحبوب والسكر عوضت الزيادات البسيطة في أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم. وقادت أسعار السكر الانخفاضات الشهرية في ديسمبر بعد تراجعها 5.1% على أساس شهري، بفضل تحسن التوقعات بشأن محصول قصب السكر في الدول المنتجة الرئيسية، لتتراجع 10.6% عن مستواها في الشهر نفسه من عام 2023.

ونزلت أسعار منتجات الألبان بعدما ظلت مرتفعة لسبعة أشهر على التوالي. وهبطت 0.7% من نوفمبر، لكنها لا تزال مرتفعة 17% على أساس سنوي. وتراجعت أسعار الزيوت النباتية 0.5% على أساس شهري، لكنها زادت 33.5% على مستواها قبل عام. وارتفعت أسعار اللحوم 0.4% في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق، لكنها مرتفعة 7.1% عنها في ديسمبر 2023. وقالت الفاو إن مؤشر أسعار الحبوب لم يشهد تغيراً يذكر في الشهر الماضي مقارنة بنوفمبر.