أمريكا.. الذكاء الاصطناعي يضاعف إنتاجية الموظفين.. وأصحاب الشركات الأكثر سعادة

أصبحت الشركات الأمريكية أكثر كفاءة في إنجاز الأعمال بفضل استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات وزيادة الإيرادات دون الحاجة إلى زيادة عدد الموظفين.

وارتفعت الإنتاجية في الولايات المتحدة بنسبة 2% في الربع الثالث مقارنة بالعام السابق، مما يعكس التغييرات الكبيرة في الاقتصاد الأمريكي منذ جائحة كوفيد-19، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.

زيادة 30%

وذكرت الصحيفة أنه على سبيل المثال، فيك فيكتوروف، صاحب صالة ألعاب رياضية في بوسطن، تمكن من زيادة إيرادات شركته في عام 2024 بنسبة 30% دون إضافة أي مندوب مبيعات جديد. بدلاً من ذلك، استخدم نموذجًا للذكاء الاصطناعي محملاً بمستندات الشركة ومواد المبيعات وغيرها من المعلومات، مما مكنه من إكمال العمل الذي كان يستغرق ساعات طويلة في دقائق معدودة، مثل كتابة خطط التسويق ومسودات البريد الإلكتروني ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي. يقول فيكتوروف: "إنها تتيح لنا أن نكون ذكيين وسريعين".

الإنتاجية في الولايات المتحدة، كما تُقاس بمدى ما ينجزه العامل العادي في الساعة، في ارتفاع مستمر.

وهذا مهم لأن زيادة الإنتاجية تعني نمو الاقتصاد بشكل أسرع. نجاح الاقتصاد الأمريكي، والسبب في نموه الكبير مقارنة بالدول الأخرى على مدى القرن الماضي وأكثر، يعتمد على إنتاجيته.

والإنتاجية – وهي إجمالي الناتج الاقتصادي مقسومًا على ساعات العمل - ارتفعت بنسبة 2% في الربع الثالث مقارنة بالعام السابق، وفقًا لوزارة العمل.

وهذا يمثل الربع الخامس على التوالي بزيادة 2% أو أكثر. في السنوات الخمس التي سبقت الجائحة، كان هناك ربعان فقط بهذه الزيادة.

وتعكس المكاسب جزئيًا التغييرات الهائلة في الاقتصاد الأمريكي منذ بداية جائحة كوفيد-19.

تقنيات جديدة

تعلمت الشركات طرقًا جديدة لإنجاز الأمور واعتمدت تقنيات جديدة، بينما أدى الاضطراب في سوق العمل إلى انتقال العمال إلى وظائف أكثر إنتاجية.

تغيير كبير آخر في قوة العمل الأمريكية - تدفق هائل للهجرة - قد يكون له دور أيضًا. غالبًا ما يتم توظيف المهاجرين في وظائف تتطلب العمل اليدوي المكثف، مما يمكن أن يسمح للعمال الآخرين بالانتقال إلى وظائف تتطلب مهارات أعلى.

وبحسب الصحيفة فقد تعلمت الشركات طرقًا جديدة للعمل منها : رموز الاستجابة السريعة بدلاً من القوائم الورقية في المطاعم، على سبيل المثال، أو عقد مؤتمر عبر الفيديو بدلاً من رحلة تستغرق وقتًا طويلاً خارج المدينة.

وكانت هناك أيضًا قفزة كبيرة ومستمرة في عدد الشركات الجديدة التي بدأت. ومن جانبهم، انتقل العمال إلى وظائف ذات أجور أفضل ومهارات أعلى.

وعندما أعيد فتح المطاعم والفنادق وتجار التجزئة بعد إغلاقها لفترة وجيزة، كافحوا للعثور على العمال وكانوا أكثر ميلا إلى تقديم مكافآت أو عروض ترويجية.

وهذا جعل من السهل، على سبيل المثال، لأمين الصندوق في متجر سيئ الإدارة أن يحصل على عمل في متجر جيد الإدارة، حيث قد يكسب المزيد من المال، ويتحمل المزيد من المسؤوليات وينجز المزيد من العمل.

بطبيعة الحال، فإن زيادة الإنتاجية ليست دائمًا أخبارًا جيدة للعاملين: إحدى الطرق التي تجعل الشركات أكثر إنتاجية هي تسريح الموظفين. ويمكن للتقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي أن تخلق وظائف جديدة وتجعل العمال أكثر كفاءة - أو تأخذ وظائفهم.

الأتمتة تهدد الوظائف

كان إضراب العمال الأخير مدفوعًا جزئيًا برغبة أصحاب العمل في الموانئ في توسيع استخدام الآلات الآلية في الأرصفة. وألقى الرئيس المنتخب دونالد ترامب دعمه لعمال الرصيف، قائلا في ديسمبر إن الأتمتة تهدد الوظائف.

وليس من الواضح ما إذا كان الارتفاع في نمو الإنتاجية سيستمر. الأرقام متقلبة وقابلة للمراجعة. لقد وصلت موجة تبديل الوظائف بعد انتشار الوباء إلى نهايتها. وحتى الآن، لا تشهد الإنتاجية أي شيء مثل الطفرة التي شهدتها التسعينيات، عندما أدى اعتماد الكمبيوتر الشخصي على نطاق واسع وظهور الإنترنت إلى إعادة تشكيل الاقتصاد. لكن على الأقل، يبدو الوضع الآن أفضل مما كان عليه قبل الوباء، عندما كان الاقتصاديون يشعرون بالقلق من أن الولايات المتحدة عالقة في حالة من الفوضى منخفضة الإنتاجية.

ندرة العمالة

ومع ندرة العمالة في السنوات الأخيرة، قامت شركة Novae، وهي شركة تصنيع مقطورات للشاحنات الصغيرة ومقرها في ولاية ماركل بولاية إنديانا، ببناء مصنع متطور تم افتتاحه قبل ستة أشهر.

وتبلغ تكلفة المشروع 35 مليون دولار، أي حوالي سبعة أضعاف تكلفة المصانع النموذجية في الصناعة، كما أن الإنتاج أعلى بالفعل بنسبة 35% لكل عامل، وفقًا للرئيس التنفيذي مانيش بهانداري.

ويتوقع نتائج أفضل مع مرور الوقت، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن المصنع الجديد يساعد الشركة على الاحتفاظ بعمالها المهرة.

أتمتة بعض العمليات

في مصنعها، قامت شركة Novae بأتمتة بعض العمليات وأدخلت تحسينات اقترحها العمال. على سبيل المثال، صمم أحد الموظفين صندوقًا يتم تعليقه على بعد 3 بوصات من أيدي عمال التجميع ويحمل أداة تثبيت تستخدم في إطار المقطورة. كما تعاونت الشركة مع شركة Streamliners، وهي شركة استشارات للعمليات، في مصنع قديم بالقرب من مينيابوليس، بهدف زيادة الإنتاجية بنسبة 70%. نظرًا لافتقار المصنع إلى مساحة إضافية للتوسع، قام الفريق بتصميم تخطيط جديد تمامًا للمساحة الحالية. وقال بهانداري: “لا يوجد حل سحري هنا. إنها مئات القرارات الصغيرة.”

وعد ترامب وترحيل الملايين

المخاطر كبيرة، حيث يعتمد النمو الاقتصادي بشكل أساسي على عدد الأشخاص الذين يعملون ومقدار ما يمكنهم إنتاجه أثناء ساعات عملهم. لكن نطاق أمريكا لتوسيع قوتها العاملة محدود، فالسكان يتزايدون ببطء، وجيل طفرة المواليد يتقاعد، وقد وعد ترامب بتقييد الهجرة بشدة وترحيل الملايين من العمال المهاجرين الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة.

ومن شأن زيادة الإنتاجية أن تساعد في تعزيز الاقتصاد ودعم شيخوخة السكان. كما تساعد الإنتاجية أيضًا في السيطرة على التضخم، حيث يمكن للأعمال الأكثر كفاءة أن تكون أكثر ربحية وتدفع أجور عمالها أكثر دون رفع الأسعار.

في نوفمبر، كان هناك 157,678 طلبًا معدلاً موسميًا للأعمال الجديدة “عالية النزعة”، وهي تلك التي لديها احتمال كبير للتحول إلى شركات ذات رواتب، وفقًا لمكتب الإحصاء - ما يقرب من 50٪ أعلى من المستويات الشهرية التي كانت سائدة قبل الوباء.

وهذه علامة إيجابية على الإنتاجية، وذلك لسببين، وفقًا للخبير الاقتصادي جون هالتيوانجر من جامعة ميريلاند. أولاً، عندما تنشأ فرص جديدة للإبداع، كما كانت الحال مع السيارات قبل مائة عام أو أجهزة الكمبيوتر في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين، تتكاثر الأعمال الجديدة. ثانيًا، الشركات الجديدة أسرع في تبني التقنيات الجديدة، مما يمكنها من توظيف عدد أقل من العمال لإنجاز الأمور. وقال هالتيوانجر: “إنهم أكثر عرضة للقيام بأشياء متطرفة. ليس لديهم ما يخسرونه، إذا جاز التعبير.”

العمل الهجين

ربما ساعدت ترتيبات العمل الهجين أيضًا في زيادة إنتاجية الموظفين الإداريين من خلال خلق توازن بين هدوء المنزل والتفاعلات المباشرة وجهًا لوجه في المكتب. وقال نيك بلوم، الاقتصادي بجامعة ستانفورد، إن العمل المختلط يبدو أيضًا أنه يحسن الاحتفاظ بالموظفين، مما يعني أن الشركات لا تضيع الوقت في تدريب العمال الجدد.

أصيب فيكتوروف، صاحب صالة الألعاب الرياضية، بنوبة قلبية مفاجئة في سن الأربعين، بعد أن عمل في الاستشارات الإدارية لمدة عقدين من الزمن. وقد أدى ذلك إلى قراره في عام 2022 بافتتاح صالة ألعاب رياضية تركز على التدريب الرياضي. فهو يوظف اثنين من مندوبي المبيعات وثمانية مدربين، ولكنه يدير الباقي - التسويق والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والمرافق والوظائف الأخرى - بمفرده.

الذكاء الاصطناعي التوليدي

ويستخدم فيكتوروف الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يمكنه إنشاء محتوى من مجموعات كبيرة من البيانات، لأكثر من مجرد مهام تسويقية. وقال إنه يساعد أيضًا في المشاريع المعقدة مثل اكتشاف خيارات التمويل أو صياغة دليل الموظف.

وقال فيكتوروف، الذي تعد صالة الألعاب الرياضية التابعة له في منطقة بوسطن تابعة لشركة D1 Training ومقرها تينيسي: “إذا تمكنت من توفير ساعة أو ساعتين يوميًا من خلال تسريع هذه المهام، فإن ذلك يجعلني أكثر كفاءة”.

ومع ذلك، يستغرق الأمر وقتًا حتى يتم استخدام التكنولوجيا الناجحة على نطاق واسع بما فيه الكفاية وبفعالية كافية حتى تظهر. لذا، في حين أن ChatGPT وأدوات GenAI الأخرى تحظى بالكثير من الاهتمام، وتستخدمها بعض الشركات، فمن المحتمل أنها جديدة جدًا بحيث لا يمكنها تحريك المؤشر على الإنتاجية عبر الاقتصاد حتى الآن، كما قال ديفيد ديمينج، الاقتصادي في جامعة هارفارد.

وقال: “لم يتواجدوا لفترة كافية، ولم يكن هناك ما يكفي من دمجهم في المنظمات بطرق تغير الممارسات”.

وأضاف ديمينج أن الأنواع القديمة من تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تجعل الشركات أكثر كفاءة بالفعل. على سبيل المثال، بعض الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه مساعدة الشركات على إدارة المخزون كان موجودًا قبل الوباء.

تولى راج كارانام إدارة شركة Architectural Surfaces، التي تقوم بتوزيع الحجر والمواد الأخرى للمنازل، منذ خمسة أشهر.

تقليل النقص في المنتجات بنسبة 95%

وفي هذا الوقت القصير، تمكن من تقليل النقص في المنتجات بنسبة 95%، إلى حد كبير عن طريق استخدام التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لإدارة المخزون.

تولى راج كارانام إدارة شركة Architectural Surfaces، التي تقوم بتوزيع الحجر والمواد الأخرى للمنازل، منذ خمسة أشهر. وخلال هذه الفترة القصيرة، تمكن من تقليل نقص المنتجات بنسبة 95% بفضل استخدام التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لإدارة المخزون.

هذا التحسين أدى إلى تحقيق إيرادات إضافية تصل إلى 2.5 مليون دولار شهريًا من المبيعات التي كانت الشركة ستخسرها سابقًا بسبب نفاد المخزون.

وأوضح كارانام أنه في الماضي، كانت صالة عرض في دنفر قد تحتاج إلى لوح من الكوارتزيت الموجود في مخزون أوستن، تكساس، مما يتطلب إرسال العشرات من رسائل البريد الإلكتروني ذهابًا وإيابًا للموافقة على عملية النقل وبدئها.

وأضاف أن كل ذلك يحدث الآن بشكل تلقائي. “لا يتم إرسال رسائل البريد الإلكتروني حتى، مما يتيح التخلص من هذا الهدر، ونتمكن من توصيل المخزون إلى الموقع الصحيح في أسرع وقت ممكن.”