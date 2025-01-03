الذهب إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع بفضل ضعف الدولار

لامست أسعار الذهب اليوم الجمعة أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع بفضل ضعف الدولار وعمليات شراء المعدن الأصفر في وقت ينصب فيه التركيز على بيانات اقتصادية أمريكية وتغييرات في أسعار الفائدة نتيجة السياسات التي اقترحها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2658.11 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1115 بتوقيت جرينتش ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 13 ديسمبر .

وارتفع الذهب بنحو 1.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

كما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2672.20 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار 0.3 بالمئة عن أعلى مستوى له في أكثر من عامين الذي سجله في الجلسة الماضية مما يجعل أسعار الذهب المقوم بالعملة الأمريكية معقولة إلى حد ما بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال هان تان كبير محللي السوق في إكسينيتي جروب "ارتفعت أسعار الذهب في بداية العام بدعم من الطلب على الملاذ الآمن، بينما تكافح الأسهم التي تنطوي على خطورة أكبر للحفاظ على مكاسبها الوليدة".

وعلى الصعيد الجيوسياسي، قالت إسرائيل اليوم الجمعة إنها نفذت ضربات جوية على عشرات الأهداف التابعة لحماس في غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في هجمات قالت السلطات الصحية الفلسطينية إنها قتلت ما يقرب من 100 شخص.

وقال الجيش الأوكراني ومسؤول في منطقة كييف اليوم الجمعة إن روسيا أطلقت وابلا من الطائرات المسيرة في هجوم الليلة الماضية، مما أسفر عن مقتل مدني وإصابة أربعة في منطقة العاصمة.

ويزيد تنصيب ترامب المقرر في 20 يناير كانون الثاني من حالة الضبابية، ومن المتوقع أن تؤدي التعريفات الجمركية وسياسات الحماية التي اقترح فرضها إلى زيادة التضخم وحروب تجارية محتملة.

وقال تان "تدرك الأسواق أن سياسات ترامب تنطوي على خطر زيادة التضخم في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يصب ذلك في مصلحة الذهب ما دام المعدن النفيس يلعب دور التحوط من التضخم في الأسواق".

ويرتفع الذهب، الذي يعتبر وسيلة تحوط في حالات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، مع انخفاض أسعار الفائدة.

ويترقب المستثمرون صدور مجموعة من البيانات الأمريكية الأسبوع المقبل، من بينها تقرير الوظائف غير الزراعية ومحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، لاستيضاح مسار السياسة النقدية.

وبعد أن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة ثلاث مرات على التوالي في عام 2024، يتوقع المجلس الآن خفضها مرتين فقط في عام 2025 بسبب ارتفاع التضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 29.75 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 930.09 دولار، وزاد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 922.58 دولار.

ويتجه البلاتين والبلاديوم لتحقيق مكاسب أسبوعية.