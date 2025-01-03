النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية والأسواق تترقب سياسات الصين

هبطت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الجمعة لكنها لا تزال تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية، وذلك بعدما بلغت أعلى مستوى في أكثر من شهرين عند التسوية في الجلسة السابقة، مدعومة بتعزيز محتمل للتحفيز الاقتصادي في الصين وخفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا إلى 75.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 1058 بتوقيت جرينتش بعد أن وصلت أمس الخميس عند التسوية إلى أعلى مستوياتها منذ 25 أكتوبر .

كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتا إلى 72.78 دولار للبرميل. وكان سعر التسوية أمس الخميس هو الأعلى للخام الأمريكي منذ 14 أكتوبر .

وخام برنت في طريقه لزيادة 1.9 بالمئة بينما يتجه الخام الأمريكي لتحقيق مكاسب بنسبة ثلاثة بالمئة هذا الأسبوع.

وأدت علامات على هشاشة الاقتصاد الصيني إلى زيادة التوقعات باتخاذ تدابير لتعزيو النمو في أكبر مستورد للنفط في العالم.

وقال أليكس هودز المحلل في ستون إكس "نظرا لأن المسار الاقتصادي للصين من المتوقع أن يلعب دورا محوريا في عام 2025، فإن الآمال معلقة على تدابير التحفيز الحكومية لزيادة الاستهلاك وتعزيز الطلب على النفط في الأشهر المقبلة".

وهذا الأسبوع، أعلنت الصين عن إجراءات جديدة لتعزيز نمو اقتصادها بتحرك مفاجئ لزيادة أجور موظفي الحكومة والإعلان عن زيادة كبيرة في التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل. وسيستخدم التمويل الإضافي في تحفيز الاستثمار التجاري ومبادرات تعزيز الاستهلاك.

ويتطلع المستثمرون إلى المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا العام لدعم الاقتصاد الأمريكي.

وقد تعزز أسعار الفائدة المنخفضة النمو الاقتصادي والطلب على النفط، وتسهم تكاليف الاقتراض المنخفضة أيضا في تعزيز الاستهلاك.

ومن المرجح أن تلقى أسعار النفط بعض الدعم من توقعات الطقس البارد في بعض المناطق.

وقال جيوفاني ستاونوفو المحلل لدى يو.بي.إس "من المرجح أن يستفيد الطلب على النفط من درجات الحرارة الباردة في مختلف أنحاء أوروبا والولايات المتحدة"

وانخفضت مخزونات الخام الأمريكية بأقل من المتوقع، متراجعة 1.2 مليون برميل إلى 415.6 مليون برميل الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 2.8 مليون برميل.

وقفزت مخزونات الوقود ونواتج التقطير في الولايات المتحدة مع زيادة إنتاج المصافي، إلا أن الطلب على الوقود سجل أدنى مستوى في عامين.