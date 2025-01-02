"مورجان ستانلي" ينسحب من التحالف المصرفي العالمي لحماية المناخ

انسحب بنك الاستثمار الأمريكي "مورجان ستانلي" من تحالف مصرفي عالمي لحماية المناخ، لينضم إلى عدد من البنوك الأمريكية الكبرى التي سبقته إلى هذه الخطوة.

وقال بنك "مورجان ستانلي" اليوم الخميس، في بيان، إنه قرر الانسحاب من "تحالف صفر انبعاثات المصرفي" المدعوم من الأمم المتحدة والذي يستهدف المساعدة في خفض الانبعاثات الكربونية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي أعلن سيتي جروب وبنك أوف أمريكا الانسحاب من التحالف.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه الانسحابات تأتي على خلفية سياسية متوترة في الولايات المتحدة، حيث وجدت أكبر الشركات المالية في البلاد نفسها هدفاً لحملات الحزب الجمهوري التي وصفت المنظمات الساعية إلى الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بأنها تكتلات احتكارية مناخية.

وفي الشهر الماضي أقامت ولاية تكساس وعشر ولايات أمريكية أخرى يقودها حكام جمهوريون دعاوى قضائية ضد شركات إدارة الأصول "بلاك روك" و"فانجارد" و"ستيت ستريت" بتهمة انتهاك قانون مكافحة الاحتكار من خلال أنشطتها في مجال حماية المناخ، والتي أدت إلى خفض إنتاج الفحم وارتفاع أسعار الطاقة.

يذكر أن تحالف صفر انبعاثات المصرفي الذي تقوده الأمم المتحدة هو تجمع عالمي للبنوك الملتزمة بجعل قروضها واستثماراتها وأنشطتها في أسواق المال متوافقة مع أهداف الأمم المتحدة للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول 2050.

كما يعد تحالف صفر انبعاثات المصرفي جزءاً من "تحالف جلاسجو المالي من أجل صفر انبعاثات" وهو مظلة تدعمها الأمم المتحدة للتحالفات المناخية في العالم.

ويسهم بنكا سيتي جروب وبنك أوف أمريكا في تمويل تحالف جلاسجو المالي من أجل صفر انبعاثات.

وفي الشهر الماضي أعلن بنكا "ويلز فارجو" و"جولدمان ساكس" أيضاً الانسحاب من التحالف.

وقال بنك مورجان ستانلي في بيان عبر البريد الإلكتروني: "سنواصل الإعلان عن تقدمنا في العمل نحو تحقيق أهداف خفض تمويلات المشروعات التي تنتج انبعاثات كربونية بحلول 2030".





