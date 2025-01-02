نمو اقتصاد سنغافورة خلال الربع الأخير بأعلى من التوقعات

تجاوز معدل نمو الاقتصاد السنغافوري التوقعات خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة والصناعة نمو الاقتصاد خلال الربع الأخير بمعدل 3ر4% من إجمالي الناتج المحلي سنويا، في حين كانت التوقعات تشير إلى نموه بمعدل 8ر3% بعد نمو بمعدل 4ر5% خلال الربع الثالث.

وعلى أساس ربع سنوي، سجل اقتصاد الدولة/المدينة نموا طفيفا بمعدل 1ر0% بعد نموه القوي بمعدل 2ر3% خلال الربع الثالث.

ورغم ذلك، بلغ إجمالي معدل النمو الاقتصادي لسنغافورة خلال العام الماضي 4% مقابل نمو بمعدل 1ر1% خلال 2023.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات هيئة إعادة التطوير الحضري السنغافورية تراجع معدل تضخم أسعار السكن العام الماضي.

وارتفعت الأسعار العام الماضي بنسبة 9ر3% سنويا، مقابل ارتفاع بنسبة 8ر6% في العام السابق عليه، و 6ر8% 2022.

وارتفعت أسعار السكن في سنغافورة خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 3ر2% مقارنة بالربع الثالث من العام.

وقالت الهيئة في بيان: "تواجه النظرة المستقبلية الاقتصادية عوامل الغموض، مع وجود العديد من المخاطر المحتملة في 2025 ومنها استمرار أسعار الفائدة المرتفعة على مستوى العالم واحتمال تجدد القيود على حركة التجارة العالمية".

وأضافت الهيئة أن من المتوقع استمرار أسعار فائدة التمويل العقاري في سنغافورة مرتفعة مقارنة بمستوياتها خلال العقد الماضي.