ارتفاع طفيف للتضخم في إندونيسيا خلال الشهر الماضي

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن وكالة الإحصاء المركزية الإندونيسية، اليوم الخميس، ارتفاعا طفيفا في معدل تضخم أسعار المستهلك الشهر الماضي.

وبحسب البيانات، بلغ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك خلال ديسمبر 57ر1% مقابل 55ر1% خلال نوفمبر، في حين كانت التوقعات تشير إلى 6ر1% سنويا.

وكان معدل التضخم في ديسمبر 2023 قد سجل 61ر2%.

وفي الوقت نفسه، بلغ معدل التضخم الشهري 44ر0% في حين كانت التوقعات تشير إلى 4ر0% شهريا.

وقال بودجي إسمارتيني، نائب رئيس وكالة الإحصاء، إن مؤشر أسعار المستهلك سجل خلال ديسمبر/كانون الأول زيادة طفيفة إلى 80ر106 نقطة مقابل 15ر105 نقطة خلال الشهر السابق.

وأشار إلى أن معدل التضخم خلال الشهر الماضي تأثر بشكل أساسي بأسعار السلع في الأسواق العالمية وأنماط الاستهلاك في السوق المحلية حيث شهدت كل القطاعات الرئيسية ارتفاعا في الأسعار.

يذكر أن معدل التضخم المستهدف للحكومة في إندونيسيا يبلغ 5ر2% تقريبا.