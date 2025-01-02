صعود النفط مع عودة المستثمرين من العطلات

ارتفعت أسعار النفط قليلا اليوم الخميس، وهو أول أيام التداول في 2025، حيث يراقب المستثمرون العائدون من العطلات التعافي في اقتصاد الصين والطلب على الوقود بعد تعهد الرئيس شي جين بينغ بتعزيز النمو.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 75.10 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01.28 بتوقيت غرينتش وذلك بعد إغلاقها مرتفعة 65 سنتا يوم الثلاثاء، آخر يوم تداول في 2024.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتا، أو 0.7 بالمئة، إلى 72.21 دولارا للبرميل بعد إغلاقها مرتفعة 73 سنتا في الجلسة السابقة.

وقال الرئيس الصيني يوم الثلاثاء في خطابه بمناسبة العام الجديد إن بلاده ستنفذ سياسات أكثر استباقية لتعزيز النمو في 2025.

وفي مسح رسمي صدر يوم الثلاثاء، نما نشاط التصنيع في الصين بالكاد في ديسمبر رغم تعافى الخدمات والبناء.

وتشير البيانات إلى أن التحفيز السياسي يتسرب إلى بعض القطاعات مع استعداد الصين لمخاطر تجارية جديدة بسبب الرسوم الجمركية التي اقترحها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.