«أوبك+» يتجه لمواصلة إلغاء التخفيضات

أفادت خمسة مصادر بأن منتجين في تحالف «أوبك+» يتجهون للاتفاق على زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج لشهر سبتمبر، مع مواصلتهم التخلي عن تخفيضات الإنتاج الطوعية من ثمانية أعضاء والسماح للإمارات بزيادة الإنتاج بما يتماشى مع رفع حصتها.

بدأت خطط التخلي عن تخفيضات الإنتاج البالغة 2.17 مليون برميل يومياً في أبريل بزيادة 138 ألف برميل يومياً.

وتلتها زيادة 411 ألف برميل يومياً في كل من مايو ويونيو ويوليو، على الرغم من انخفاض أسعار النفط. ويوم السبت، اتفقت المجموعة على زيادة 548 ألف برميل يومياً لشهر أغسطس.

ورجحت خمسة مصادر أن يتفق التحالف على زيادة بنحو 550 ألف برميل يومياً لشهر سبتمبر عندما يجتمع في الثالث من أغسطس.

ويكمل ذلك خطط عودة 2.17 مليون برميل يومياً إلى السوق من الأعضاء الثمانية للتحالف.