احتياطيات الصين من النقد الأجنبي ترتفع إلى 3.317 تريليونات دولار

أظهرت بيانات رسمية، أمس، أن احتياطيات الصين من النقد الأجنبي ارتفعت بأكثر من المتوقع في يونيو، في ظل استمرار ضعف الدولار مقابل العملات الرئيسة الأخرى.

وارتفعت احتياطيات بكين من النقد الأجنبي، وهي الأكبر عالمياً، بمقدار 32.2 مليار دولار الشهر الماضي، إلى 3.317 تريليونات دولار، متجاوزة توقعات رويترز بوصولها إلى 3.300 تريليونات دولار. وبلغت الاحتياطيات 3.285 تريليونات دولار في مايو.

وصعد اليوان 0.45 في المئة مقابل الدولار، في يونيو، بينما تراجع الدولار 2.7 في المئة مقابل سلة من العملات الرئيسة الأخرى.