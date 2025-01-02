النفط يتراجع 3 % ويهبط للعام الثاني على التوالي

هبطت أسعار النفط بنحو 3 % في 2024 لتتراجع للعام الثاني على التوالي مع توقف تعافي الطلب بعد جائحة كورونا والتحديات التي يواجهها اقتصاد الصين وضخ الولايات المتحدة ومنتجين آخرين من خارج أوبك المزيد من الخام في السوق العالمية وفيرة الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنتاً أو 0.88 % إلى 74.64 دولاراً للبرميل عند التسوية الثلاثاء، آخر أيام التداول في العام 2024. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73 سنتاً أو 1.03 % إلى 71.72 دولاراً للبرميل.

وتراجع خام برنت القياسي عند التسوية في ختام 2024 نحو 3 % عن سعر التسوية في نهاية 2023 البالغ 77.04 دولاراً للبرميل، في حين لم يشهد سعر خام غرب تكساس الوسيط تغيراً يذكر تقريباً مقارنة بسعر التسوية نهاية العام الماضي. في سبتمبر، اختتمت العقود الآجلة لخام برنت التعاملات دون 70 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021. وفي 2024، جرى تداول خام برنت على نطاق واسع دون أعلى مستوياته التي سجلها في السنوات القليلة الماضية مع تلاشي انتعاش الطلب بعد الجائحة وصدمات الأسعار الناجمة عن الحرب في أوكرانيا عام 2022.

وأظهر استطلاع شهري لرويترز أن من المرجح أن تظل أسعار النفط في حدود 70 دولاراً للبرميل خلال عام 2025 مع توقع انخفاض الطلب من الصين وزيادة المعروض في العالم.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن سوق النفط ستدخل عام 2025 بفائض حتى بعد أن أرجأت أوبك وحلفاؤها خطتهم لبدء زيادة الإنتاج حتى أبريل 2025 على خلفية انخفاض الأسعار.