ارتفاع أسعار النفط رغم قرار أوبك+ زيادة الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط الخام في تعاملات اليوم "الاثنين"، رغم قرار تجمع أوبك+ للدول المصدرة للنفط زيادة إنتاجه بأكثر من التوقعات اعتبارا من بداية الشهر المقبل.

في الوقت نفسه لم ينجح ارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الأخرى في الحد من ارتفاع أسعار النفط الخام. وارتفع مؤشر سعر الدولار أمام سلة العملات الرئيسية إلى 97.38 نقطة مقابل 197.18 نقطة يوم الجمعة أخر أيام أسبوع التداول الماضي.

وجرى تداول خام برنت القياسي للنفط العالمي بسعر 68.74 دولار للبرميل تسليم سبتمبر المقبل، بزيادة نسبتها 0.64 % عن سعر ختام تعاملات الأسبوع الماضي وكان 68.30 دولار للبرميل. تحرك سعر الخام اليوم بين 68.85 دولار و 67.33 دولار للبرميل في حين كان نطاق التحرك خلال الـ 52 أسبوعا الماضي بين 58.4 دولار و86.92 دولار للبرميل.

وارتفع سعر برنت خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.6% وخلال الشهر الماضي بنسبة 3.4%. ورغم ذلك يقل سعر الخام القياسي حاليا بنحو 35.8% عن مستوياته منذ 3 سنوات، في حين يقل السعر بنسبة 8% تقريبا عن مستواه منذ بداية العام الحالي.

في الوقت نفسه ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط العالمي بنسبة 0.81% مقارنة بمستواه يوم الجمعة إلى 67.04 دولار للبرميل تسليم أغسطس.

تحرك سعر الخام القياسي الأمريكي اليوم بين 67.18 دولار و65.55 دولار للبرميل في حين كان نطاق التحرك خلال الأسابيع الـ 52 الماضية بين 55.12 دولار 82.50 دولار للبرميل.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.9% وخلال الشهر الماضي بنسبة 3.8%. ورغم ذلك يقل سعر خام غرب تكساس الوسيط حاليا بنحو 34% عن مستوياته منذ 3 سنوات، في حين يقل السعر بنسبة 6% تقريبا عن مستواه منذ بداية العام الحالي.

