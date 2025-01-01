ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي لمستوى قياسي في أكتوبر

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الثلاثاء ارتفاع إنتاج النفط في الولايات المتحدة 260 ألف برميل يوميا على أساس شهري إلى مستوى قياسي بلغ 13.46 مليون برميل يوميا في أكتوبر، مع تسجيل الطلب أعلى مستوى منذ جائحة كوفيد-19.

وسجل إنتاج النفط في الولايات المتحدة نمواً سريعاً هذا العام، حتى مع تزايد المخاوف حيال فائض المعروض والذي أثر على الأسعار وسط نمو أضعف من المتوقع في الطلب ولا سيما في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

وعلى أساس سنوي، ارتفع إنتاج النفط في الولايات المتحدة 2.3 بالمئة في أكتوبر، في حين هوت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 بالمئة في المتوسط خلال الشهر ذاته، وفقا لحسابات رويترز.

ويتجه خاما غرب تكساس الوسيط الأمريكي وبرنت لتكبد خسائر للسنة الثانية على التوالي في 2024.

ومع ذلك، قال محللون إن وتيرة نمو إنتاج النفط الأمريكي تتباطأ، وقال أليكس هودز محلل الطاقة لدى شركة ستون إكس إن النمو السنوي في إنتاج النفط بالولايات المتحدة يتراوح بين 300 ألف إلى 400 ألف برميل يوميا في عام 2024، مقابل نحو مليون برميل يوميا في عام 2023.

وأضاف هودز "كانت هناك بعض القيود المتعلقة بالبنية التحتية التي أبقت الإنتاج منخفضا إلى حد ما، لكنني أتوقع أن نرى الكثير من هذا في 2025".

وذكر جيوفاني ستاونوفو المحلل لدى يو.بي.إس أن الطلب القوي على النفط بالولايات المتحدة في أكتوبر تشرين الأول كان المفاجأة الأكبر في تقرير إدارة معلومات الطاقة الشهري عن الإمدادات.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع الطلب على النفط في البلاد بنحو 700 ألف برميل يوميا على أساس شهري إلى 21.01 مليون برميل يوميا في أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2019.

وزاد الطلب على نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، إلى 4.06 ملايين برميل يوميا في أكتوبر وهو أعلى مستوى في عام.