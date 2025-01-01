وول ستريت تغلق على انخفاض في ختام عام رائع

أغلقت وول ستريت على انخفاض أمس مع ختام تعاملات المستثمرين في عام رائع للأسهم ارتفعت فيه البورصة الأمريكية إلى مستويات قياسية بفضل محركين رئيسيين هما طفرة الذكاء الاصطناعي وأول تخفيضات لأسعار الفائدة في ثلاث سنوات ونصف السنة.

وأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة على تراجع مختتمة جلسة هادئة ضعيفة التداول على النقيض من بقية تداولات العام الذي شهد تقلبات.

وشهد عام 2024 تصاعد الصراعات الجيوسياسية وإجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية وتغير التكهنات بشأن مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الخاص بأسعار الفائدة في العام المقبل.

وخلال العام، قفز المؤشر ناسداك 28.6 بالمئة والمؤشر ستاندرد اند بورز 500 الرائد 23.3 بالمئة، مسجلا أفضل أداء للمؤشر لفترة عامين منذ 1997-1998.

وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 12.9 بالمئة خلال العام.

ومن بين القطاعات الرئيسية الأحد عشر المدرجة على المؤشر ستاندرد اند بورز 500، كانت خدمات الاتصالات والتكنولوجيا والسلع الاستهلاكية أكبر الرابحين بالنسبة المئوية في 2024، إذ قفزت بين 29.1 بالمئة و38.9 بالمئة على مدى العام.

والرعاية الصحية والعقارات والطاقة هي القطاعات الوحيدة التي سجلت مكاسب أحادية الرقم، في حين أن قطاع السلع الأساسية هو الخاسر الوحيد في 2024 بانخفاضه نحو 1.8 بالمئة.

وفي الربع الرابع، قفز ناسداك 6.2 بالمئة في حين تقدم ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 2.1 بالمئة. وحقق داو جونز مكاسب 0.5 بالمئة خلال الفترة من أكتوبر تشرين الأول إلى ديسمبر كانون الأول.

وهبط داو جونز الصناعي اليوم الثلاثاء 29.51 نقطة أو 0.07 بالمئة إلى 42544.22 نقطة. وخسر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 25.31 نقطة أو 0.43 بالمئة إلى 5881.63 نقطة. ونزل ناسداك المجمع 175.99 نقطة أو 0.90 بالمئة إلى 19310.79 نقطة.