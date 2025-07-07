20.4 مليار دولار استثمارات أجنبية جذبتها هونج كونج في عامين ونصف

كشفت بيانات هيئة الاستثمار في هونج كونج الصادرة اليوم الاثنين عن مساعدة أكثر من 1300 شركة أجنبية ومن بر الصين الرئيسي في إقامة مشروعات أو توسيع مشروعات قائمة في هونج كونج خلال الفترة من يناير 2023 إلى يونيو 2025.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذه الشركات ضخت استثمارات مباشرة بأكثر من 160 مليار دولار هونج كونج (20.4 مليار دولار أمريكي) ووفرت أكثر من 19 ألف وظيفة خلال أول عام لتشغيل المشروع الجديد أو توسعات المشروعات القائمة.

من بين القطاعات التي حصلت الشركات العاملة فيها على دعم من الهيئة كان، قطاع الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية، والابتكار والتكنولوجيا، والمكاتب العائلية، والسياحة والضيافة، والأعمال التجارية والمهنية.

وذكرت الهيئة أنها ستواصل تعزيز علاقاتها مع أسواق مثل أوروبا وأمريكا الشمالية وشمال آسيا، واستكشاف الأسواق الناشئة لجذب الاستثمارات منها.