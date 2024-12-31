أوروبا تستعد لموجة برد قاسية وسط نقص مخزون الغاز

تشير التوقعات إلى انخفاض درجات الحرارة عبر أنحاء أوروبا بنهاية هذا الأسبوع مع تعرضها لمنخفض جوي.

وتكشف بيانات خدمات الطقس الدولية (Weather Services International) أن متوسط درجات الحرارة في لندن وباريس وبرلين سيكون دون الصفر يومي الجمعة والسبت المقبلين، ما يقل بنحو 6 درجات عن المعدل الطبيعي للأعوام الثلاثين الماضية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة تساقط بعض الثلوج في الأيام المقبلة، مع توقع هبوب رياح عاتية وأمطار غزيرة أيضاً.

وفي ألمانيا أصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرات من الصقيع والجليد.

ويرجح أن تؤدي أبرد موجة حتى الآن هذا الشتاء إلى زيادة الطلب على التدفئة، ما سيؤدي إلى السحب من احتياطي الغاز الذي انخفض دون 75%.

وكانت عمليات السحب من المخزون أسرع من المعتاد العام الحالي.

ومع اقتراب نهاية اتفاقية عبور الغاز بين أوكرانيا وروسيا، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا مقتربة من المستويات العالية التي سجلتها بوقت سابق من الشهر الجاري.

واستقرت أسعار الغاز في أوروبا قرب أعلى مستوياتها لهذا الشهر، إذ ينخفض المخزون بوتيرة أسرع من المعتاد مع اقتراب نهاية اتفاقية عبور الغاز بين أوكرانيا وروسيا.

وربما يسفر فقدان تدفقات الغاز الروسي إلى زيادة اعتماد أوروبا على الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الطقس البارد هناك أيضاً يعمل على رفع الطلب.

وكتب مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة على منصة «إكس»: «ضرب طقس غير مستقر في بداية اليوم أنحاء أسكتلندا، مع هطول أمطار غزيرة وتساقط لبعض الثلوج».