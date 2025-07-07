رفع سعر الخام العربي في أغسطس بعد يوم من اتفاق «أوبك+»

قررت المملكة العربية السعودية أمس رفع سعر بيع خامها الرئيس للمشترين في آسيا الشهر المقبل مع استمرار الطلب على النفط والوقود.

تأتي هذه الخطوة، بعد يوم من اتفاق منتجي أوبك+ على جولة رابعة من زيادات الإنتاج الكبيرة، ما يشير إلى ثقة المملكة في أوضاع السوق.

ورفعت شركة «أرامكو»، سعر نفطها العربي الخفيف، وهو خامها الرئيس، بمقدار دولار واحد للبرميل ليصل إلى علاوة قدرها 2.20 دولار للبرميل فوق السعر المرجعي الإقليمي للعملاء الآسيويين، وفقاً لبيان أسعار من الشركة اطلعت عليه «بلومبرغ».

ويرى ثلاثة مسؤولين في شركات للتكرير في آسيا أن الزيادة تعد مفاجئة. حيث كان يتوقع أن ترفع «أرامكو» سعر الخام العربي الخفيف بمقدار 65 سنتاً للبرميل، وفقاً لاستطلاع رأي شمل تجاراً ومصافي تكرير.