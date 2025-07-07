توقع توصل الهند وأمريكا لاتفاق تجاري خلال 48 ساعة

نقلت قناة «سي. إن. بي. سي-تي. في 18» الإخبارية الهندية، أمس، عن مصادر قولها إن من المحتمل أن تتخذ الهند والولايات المتحدة قراراً نهائياً بشأن اتفاق تجاري مصغر في غضون 48 ساعة.



وأضافت القناة عبر منصة «إكس» إن المحادثات بشأن الاتفاق التجاري المصغر اكتملت وإن الجانبين سيشرعان في مفاوضات بشأن اتفاق أوسع نطاقاً بعد التاسع من يوليو الجاري.



ونقلت القناة عن مصادر لم تذكرها بالاسم قولها إن من المتوقع أن يبلغ متوسط الرسوم الجمركية بموجب الاتفاق التجاري المصغر 10%. ولم يتسنَّ لرويترز بعد التحقق من صحة هذا التقرير.