مستثمرون كبار.. «لا مبالاة» من نهاية مهلة «رسوم ترامب»

زلزال «2 أبريل» لن يتكرر.. والخطابات هي «التوابع»

الدولار يتراجع 6.6% منذ 2 أبريل و11% في النصف الأول

اتفاق محدود مع بريطانيا واتفاق من حيث المبدأ مع فيتنام

انتكاسات مع الاتحاد الأوروبي.. وتكهنات مع الهند واليابان

مخاطر التضخم المرتبط بالرسوم أثرت على السندات الأمريكية والدولار

ينتظر مستثمرون في أنحاء العالم انقضاء فترة تعليق الرسوم الجمركية التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء بحالة من اللامبالاة، مع الاستعداد لعدد من السيناريوهات يعتقدون أنها متوقعة بالفعل.

وقبل أيام فقط من انتهاء مهلة الـ 90 يوماً التي أعلن عنها ترامب في ما أطلق عليه «يوم التحرير» في الثاني من أبريل بشأن الرسوم الجمركية، قال الرئيس الأمريكي إن دفعة أولى من الرسائل لتحديد مستويات الرسوم الجمركية التي ستفرض على الصادرات إلى الولايات المتحدة سيتم إرسالها إلى 12 دولة، الاثنين.

ويتوقع المستثمرون الذين ينتظرون هذا الموعد منذ أشهر ظهور المزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة واستمرار حالة الضبابية أيضاً، وألا يتمكن ترامب من إبرام اتفاقات مع جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين خلال الأيام المقبلة. لكن هذا لا يشكل مصدر قلق كبيراً لهم.

هدوء الأسواق

وقال جون بانتيكيديس كبير مسؤولي الاستثمار في توين فوكاس في بوسطن «تستبعد الأسواق العودة إلى مستويات الرسوم الجمركية البالغة 35 بالمئة أو 40 بالمئة أو أعلى، وتتوقع مستوى شاملاً للجميع بنسبة 10 بالمئة أو نحو ذلك».

وعبر بانتيكيديس عن تفاؤل حذر إزاء آفاق الأسهم الأمريكية هذا العام، لكن العامل المتغير الوحيد الذي يراقبه عن كثب هو مستويات أسعار الفائدة. فهو يتوقع في الوقت الحالي انخفاض أسعار الفائدة في النصف الثاني «لكن إذا أصبحت سوق السندات قلقة حيال تأثير مشروع القانون وارتفعت أسعار الفائدة، فهذا سيناريو مختلف».

ارتياح

وقال جيف بلازيك، الرئيس المشارك للاستثمار متعدد الأصول في شركة نيوبرجر بيرمان في نيويورك: «أصبحت السوق أكثر ارتياحاً وأكثر تفاؤلاً إزاء أخبار الرسوم الجمركية».

وأضاف: «تعتقد الأسواق أن هناك «مرونة» في المواعيد النهائية، إذا لم تحدث أي مفاجأة كبيرة، كافية لعدم الشعور بالقلق الشديد من المزيد من الأخبار حول الرسوم الجمركية، وتعتقد أن أسوأ السيناريوهات لم تعد مطروحة الآن».

وتتبدل وتتغير نسب الرسوم الجمركية وتواريخ دخولها حيز التنفيذ بشكل متكرر. وقال ترامب يوم الجمعة إن رسوماً تصل إلى 70 بالمئة قد تدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس، وهي نسبة أعلى بكثير من مدى بين عشرة و50% أعلنه في أبريل.

وحتى الآن، أبرمت الإدارة الأمريكية اتفاقاً محدوداً مع بريطانيا واتفاقاً من حيث المبدأ مع فيتنام.

ولم تتبلور تكهنات بإبرام اتفاقات مع الهند واليابان، كما منيت المحادثات مع الاتحاد الأوروبي بانتكاسات.

الأسهم العالمية

أما الأسهم العالمية، فقد سجلت ارتفاعات قياسية وزادت بنسبة 11% منذ الثاني من أبريل، إذ هبطت 14% في ثلاث جلسات تداول بعد إعلان ترامب لكنها ارتفعت بنسبة 24% منذ ذلك الحين.

وقال رونج رين جوه مدير محافظ استثمارية في فريق الدخل الثابت في إيستبرينج إنفستمنتس في سنغافورة «إذا شكل يوم التحرير الزلزال.. فخطابات الرسوم الجمركية هي التوابع. لن يكون لها الأثر ذاته على الأسواق حتى إذا كانت أعلى من العشرة بالمئة السابقة».

انشغل المستثمرون بجدل استمر لأسابيع في الكونجرس حول حزمة الضرائب والإنفاق الضخمة التي طرحها ترامب والتي وقعها لتصبح قانوناً يوم الجمعة.

واحتفلت أسواق الأسهم بإقرار مشروع القانون، الذي يجعل تخفيضات ترامب الضريبية لعام 2017 دائمة، في حين يشعر مستثمرو السندات بالقلق من أن هذا قد يضيف أكثر من ثلاثة تريليونات دولار إلى ديون البلاد البالغة 36.2 تريليون دولار.

وأغلق مؤشرا ستاندرد أند بورز 500 وناسداك عند مستويين قياسيين مرتفعين يوم الجمعة، محققين مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي تسعة بالمئة في ثلاثة أشهر.

السندات والدولار

لكن مخاطر التضخم المرتبط بالرسوم الجمركية أثرت على سندات الخزانة الأمريكية والدولار، وعلى التوقعات بشأن السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وتظهر العقود الآجلة لأسعار الفائدة أن المتداولين لم يعودوا يتوقعون خفض البنك المركزي أسعار الفائدة هذا الشهر، ويتوقعون خفضين فقط بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام.

وتضررت سمعة الدولار باعتباره ملاذاً آمناً بسبب التردد والارتباك المصاحبين للرسوم الجمركية. وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، أسوأ أداء في أول نصف من عام منذ 1973، إذ انخفض بنحو 11 بالمئة. وتراجع 6.6 بالمئة منذ الثاني من أبريل.