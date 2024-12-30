"فولوكوبتر" الألمانية تعلن إفلاسها

أعلنت شركة "فولوكوبتر" الألمانية لصناعة التاكسي الطائر إفلاسها والبحث عن مستثمرين.

وذكرت الشركة اليوم الاثنين في مدينة بروخزال الألمانية أن محكمة مدينة كارلسروه عينت توبياس فال من شركة "أنكور" للمحاماة مديراً مؤقتا للإعسار.

وقال المحامي إنه سيضع خطة إعادة الهيكلة بحلول نهاية فبراير المقبل وسينفذها مع مستثمرين، وأضاف: "تحتاج الشركة الآن إلى التمويل الذي سيمكنها من اتخاذ الخطوات النهائية نحو دخول السوق".

ولا تزال "فولوكوبتر" تفتقر إلى ما يسمى بـ"تصريح النموذج" من وكالة سلامة الطيران الأوروبية، حتى تتمكن من نقل ركاب بطائرة تعمل بالكامل بالكهرباء وتقلع عموديا.

وعلى الرغم من تسجيل إجراءات الإعسار قبل نحو أسبوع، تفترض الشركة أنها ستحصل على التصريح في العام الجديد.

وقال ديرك هوكه، رئيس "فولوكوبتر"، الذي سيترك الشركة في نهاية فبراير المقبل: "نحن في طليعة المنافسة على المستوى المحلي والدولي سواء من الناحية التكنولوجية أو من حيث الخبرة في الطيران وكذلك في عملية استصدار التصاريح".