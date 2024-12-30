جنوب أفريقيا: زيادة أسعار الوقود مع بداية العام الجديد

أعلنت وزارة الطاقة والموارد المعدنية في جنوب أفريقيا قرار رفع سعر البنزين من فئة 93 أوكتين بمقدار 19ر0 راند لكل لتر ليصبح 34ر21 راند (14ر1 دولارا) لكل لتر اعتبارا من أول يناير المقبل.

كما تقرر زيادة سعر البنزين من فئة 95 أوكتين بمقدار 12ر0 راند إلى 59ر21 راند لكل لتر.

في الوقت نفسه تقرر زيادة سعر الجملة للديزل (السولار) من فئة 05ر0% كبريت بمقدار 075ر0 راند إلى 29ر19 راند لكل لتر، وسعر الديزل من فئة 005ر0 كبريت بمقدار 105ر0 راند إلى 44ر19 راند لكل لتر.

في الوقت نفسه سيتم خفض سعر شمع البارافين المضيء بمقدار 13ر0 راند لكل لتر.

أما الحد الأقصى لسعر التجزئة للغاز البترولي المسال فسيزيد بواقع 13ر0 راند لكل كيلوغرام.