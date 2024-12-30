النفط يتراجع وسط تعاملات ضعيفة

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين وسط تعاملات ضعيفة قبل نهاية العام في وقت يترقب فيه المتعاملون المزيد من البيانات الاقتصادية من الصين والولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع لتقييم النمو في أكبر مستهلكين للنفط في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات إلى 74.09 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0700 بتوقيت غرينتش وسجل عقد مارس آذار الأكثر تداولا 73.73 دولار للبرميل بانخفاض ستة سنتات.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات إلى 70.55 دولاراً للبرميل.

وصعد الخامان 1.4 بالمئة الأسبوع الماضي بدعم من انخفاض بأكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر مع ارتفاع استهلاك المصافي وزيادة الطلب على الوقود في موسم العطلات.

وتلقت أسعار النفط كذلك دعما من التفاؤل بشأن النمو الاقتصادي في الصين العام المقبل والذي قد يرفع الطلب من جانب أكبر دولة مستوردة للنفط الخام.

وذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن السلطات الصينية وافقت، بهدف إعطاء زخم للنمو، على إصدار سندات خزانة خاصة بقيمة قياسية تبلغ ثلاثة تريليونات يوان (411 مليار دولار) في عام 2025.

وقال رايان فيتزموريس كبير خبراء السلع الأولية لدى ماريكس "بلغ استهلاك النفط العالمي أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 2024 على الرغم من أن أداء الصين جاء دون التوقعات، وتتجه مخزونات النفط لدخول العام المقبل عند مستويات منخفضة نسبيا".

وأضاف "من المتوقع أن تتحسن البيانات الاقتصادية الصينية في المستقبل مع ترسيخ تدابير التحفيز الأخيرة في عام 2025. كما أن انخفاض الأسعار في الولايات المتحدة وأماكن أخرى من شأنه أن يدعم استهلاك النفط".

ويترقب المستثمرون بيانات مؤشر مديري المشتريات بالمصانع في الصين المقرر صدورها غدا الثلاثاء واستطلاع معهد إدارة التوريدات الأمريكي لشهر ديسمبر والمقرر صدوره يوم الجمعة.

وفي أوروبا، تتلاشى الآمال في التوصل إلى اتفاق جديد لنقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس إنه لم يتبق وقت هذا العام لتوقيع اتفاق جديد.

وذكر محللون أن توقف الغاز الروسي الذي يصل إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب من شأنه أن يدفعها إلى استيراد المزيد من الغاز الطبيعي المسال.