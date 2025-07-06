أمازون توقف تشغيل تطبيق «فري في» الشهر المقبل

تعتزم شركة التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة أمازون وقف تشغيل تطبيق بث الفيديوهات «فري في» خلال الشهر المقبل، وفقاً للإخطار الذي وجهته الشركة إلى مستخدمي التطبيق. ودعا تطبيق البث المجاني المدعوم بالإعلانات المستخدمين لمواصلة مشاهدة محتوى التطبيق عبر خدمة برايم فيديو للبث المباشر التابعة لأمازون.

وذكرت أمازون في إخطار المستخدمين إن «برايم فيديو هي المنصة الحصرية الجديدة لبرامج فري في التلفزيونية والأفلام والبث التلفزيوني المباشر. سيكون تطبيق فري في متاحاً حتى أغسطس 2025. واصل مشاهدة أعمالك الأصلية المجانية المفضلة ومكتبتنا من الأفلام والمسلسلات الناجحة والبث التلفزيوني المباشر على برايم فيديو مجاناً، دون الحاجة إلى اشتراك».

وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن هذه الخطوة لم تكن مفاجئة، فقد أكدت أمازون في نوفمبر 2024 أنها ستوقف الخدمة وتدمج محتواها مع برايم فيديو.

وقالت أمازون في بيان لها آنذاك إنها «قررت التخلص تدريجياً من علامة فري في التجارية. لن يكون هناك أي تغيير في المحتوى المتاح لأعضاء برايم، وستظل مجموعة واسعة من محتوى البث المجاني متاحة لغير أعضاء برايم، بما في ذلك أعمال أصلية مختارة من استوديوهات أمازون إم جي إم، ومجموعة متنوعة من الأفلام والمسلسلات المرخصة، ومكتبة واسعة من قنوات إف.أيه.إس.تي - جميعها متوفرة على برايم فيديو».